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İnsanlık yararına teknolojiler TEKNOFEST'te yarışacak!

TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenecek "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması"nda ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde birinci olan takımlara 12 bin lira, üniversite ve üzeri seviyede birinci olan takımlara 15 bin lira ödül verilecek.

Teknoloji / 16 Şubat 2021 Salı 22:14
İnsanlık yararına teknolojiler TEKNOFEST'te yarışacak!

EKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yürütücülüğünde düzenlenecek "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması"nda ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde birinci olan takımlara 12 bin lira, üniversite ve üzeri seviyede birinci olan takımlara 15 bin lira ödül verilecek.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 2018 yılında 500 bin, 2019 yılında 1 milyon 720 bin ziyaretçi ağırlayan, geçen yıl ise salgın nedeniyle ziyaretçisiz gerçekleştirilen TEKNOFEST'in bu yıl İstanbul'da yapılacağı hatırlatıldı.

"Milli teknoloji hamlesi" vizyonuyla düzenlenecek TEKNOFEST'in geçen yıl 23 olan yarışma sayısının bu yıl 34'e çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, TEKNOFEST kapsamında AFAD yürütücülüğünde İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması düzenleneceği, yarışmayla, bireylerin, sosyal sorumluluk bilinci teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edilerek topluma fayda sağlayacak projelerin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı ifade edildi.

3 ayrı kategoride düzenlenecek yarışmanın hedefinde, yararlılık, topluma fayda ve kolaylık unsurlarının yer aldığı vurgulandı.

Yarışmada, teknolojik ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde afet yönetimi, sağlık ve ilk yardım ile sosyal inovasyon kategorilerindeki sorunları çözmenin, bu bölgelerde hayatı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar ortaya koymanın, bu projelerin özgün ve milli kaynaklarla hayata geçirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Türkiye'deki ve yurt dışındaki tüm ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile yetişkinlerin katılabileceği yarışma için son başvuru tarihinin 28 Şubat olduğu ve yarışmaya "www.teknofest.org" adresindeki form doldurularak başvurulabileceği ifade edildi.

Yarışmada, ilkokul, ortaokul ve liseler arasında ilgili kategorilerde birinci olan takımlara 12 bin, ikinci olan takımlara 7 bin ve üçüncü olan takımlara 4 bin lira ödül verileceği, üniversite ve mezun yetişkinler klasmanında ise yarıştıkları kategorilerde birinci olan takımların 15 bin lira, ikinci olan takımların 10 bin lira ve üçüncü olan takımların 5 bin lira ödül almaya hak kazanacağı kaydedildi.

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