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İkranur’un ölümünde son dakika: 'Pes' dedirten paylaşım!

Giresun’da kaybolduktan 3 gün sonra dere kenarında cesedi bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili 14 yaşındaki amcası S.T. ve halası tutuklandı. İşte minik İkranur'u öldürdüğünü itiraf eden öz amcasının kan donduran ifadesi ve ona yardım eden halasının "Pes" dedirten paylaşımına ilişkin son dakika ayrıntıları

Güncel / 16 Şubat 2021 Salı 08:06
İkranur’un ölümünde son dakika: 'Pes' dedirten paylaşım!

Giresun'un Bulancak ilçesi İcilli köyünde 27 Haziran'da otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin 3 gün sonra evlerine 7 kilometre uzaklıktaki derede cansız bedenine ulaşıldı. Küçük kızın ölümüyle ilgili önceki gün düzenlenen operasyonda İkranur'un dedesi N.T., halaları S.T., Ayşe Tirsi, S.T., amcaları S.T. (14), A.T. ve kuzeni A.T olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. İşte minik İkranur'u 'şımarık' olduğu için öldürdüğünü söyleyen amcası ve halasının şoke eden paylaşımına ilişkin son dakika bilgileri;

ÇAPRAZ SORGUYA ALINDILAR

Çapraz sorguya alınan akrabalarından 5'i serbest bırakılırken, S.T. ve Ayşe Tirsi adliyeye sevk edildi.

'ŞIMARIKTI BOĞDUM' DEDİ!

S.T. nöbetçi savcılıktaki ifadesinin ardından cinayet suçundan, hala Ayşe Tirsi de 'yardım yataklık ve delilleri karartmaktan' tutuklandı. S.T. ifadesinde 'Harman alanındaydık. İkranur biraz şımarıktı. Olay günü sağımı solumu çekiştirdi, koluma vurdu. Tokat attım yere düştü. Ağlamaya ve bağırmaya başladı. Susturmak için ağzını kapattım. Nefessiz kalınca öldü. Ablamla dereye attık' dediği öğrenildi.

Minik İkranur'un ölümüne ilişkin sıcak gelişmeler anbean atv'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tüm Türkiye'ye canlı yayında açıklandı.

BİR ŞEY YAPMAMIŞ GİBİ DAVRANDI! ŞOKE EDEN PAYLAŞIM!

Tutuklanan Ayşe Tirsi'nin sosyal medyadaki paylaşımlarda '...İkram seni çok özledik sensiz yeni yılın hiçbir önemi yok. Ha 2020 ha 2021 ne fark eder sen olmadıktan sonra ama yine de yeni yılımız kutlu olsun meleğim seni çok özledim, seni çok seviyoruz İkranur'um' ve 'Benim kuzum yerinde rahat yatamıyor, katili çıkmadı diye... Neredeyse 5 ay oldu, hiçbir şey yok ortada. İlla bir çocuk daha mı ölsün, böyle katillerin yakalanması için. İnşallah sana bunu yapan yakalanır sen rahat uyursun biz de rahatlarız' ifadeleri dikkat çekti.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı Bulancak ilçesinde 27 Haziran tarihinde İkranur Tirsi'nin kaybolduktan 3 gün sonra Bostanlı Deresinde ölü olarak bulunması sonrasında yürütülen soruşturma ile ilgili açıklama yaptı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI!

Yapılan yazılı açkılamada 'Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında bazı aile bireylerinin çelişkili ifadelerde bulunması üzerine elde edilen deliller ve Adli Tıp Kurumu raporu ışığında 7 kişi gözaltına alınmıştır. Yapılan sorgulamada İ.T'nin amcası olan suça sürüklenen çocuk S.T'nin, İ.T.'nin ağzını ve burnunu kapatarak nefessiz kalmasına neden olması sonucu ölümüne sebebiyet verdiği tespit edilmiştir.

Giresun

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