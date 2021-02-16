Bir ülkeden daha İHA ve SİHA övgüsü!

Endonezya Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında zaferin belirleyicisi olarak Türk yapımı insansız hava araçlarına (İHA) övgüde bulundu.



Tjahjanto, 2021 Endonezya Ulusal Ordusu (TNI) Liderlik Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Endonezya ordusunun da modern savaş konseptinde İHA'ların gelişimini dikkate almaya başlaması gerektiğini belirtti.



Azerbaycan'ın askeri operasyonunda zaferde belirleyici rol oynayan Türk yapımı İHA'lara övgüde bulunan Tjahjanto, bu türdeki savunma ekipmanlarının daha ucuz maliyetli ve kullanımının kolay olmasının yanı sıra kabiliyetlerinin önemini vurguladı.



İnsansız savunma teçhizatlarının kullanımı ve ordunun savaş sistemine entegre edilmesi konusunda operasyonel konseptler geliştirmeleri gerektiğine işaret eden Tjahjanto, Natuna, Poso ve Papua gibi bölgelerdeki operasyonlar için Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı (MALE) kabiliyete sahip İHA'lara ihtiyaç duyduklarını kaydetti.



Tjahjanto, sahip olacakları söz konusu araçların operasyonlara göre istihbarat, gözetleme ve hedef tanıma kabiliyetlerine sahip olması gerektiğinin altını çizdi.



AVRUPA ÜLKELERİ TÜRKİYE'NİN PEŞİNDE



Özellikle Karabağ'daki Azerbaycan-Ermenistan savaşında dikkatleri üzerine çeken Türk İHA'ları Almanya, İngiltere, Ukrayna, Sırbistan gibi ülkeler tarafından yakın takibe alındı.



UKRAYNA TÜRKİYE İLE ANLAŞTI



Türkiye'den insansız hava araçları alan Ukrayna, bunlara yenilerini eklemeye ve donanmasını ADA sınıfı korvetlerle güçlendirmeye hazırlanıyor. Ukrayna Savunma Bakanı Taran 'Türk SİHA'larının en etkili modern silah olduğu konusunda kimseyi ikna etmeye gerek yok' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir başkanlığındaki Türk heyetinin Ukrayna ziyaretinde iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliklerine yenileri eklendi.



Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayii iş birliği artarak sürüyor. Başkanımız İsmail Demir'in Kiev ziyaretinde Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı.' ifadelerine yer verildi.



Bir süredir Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını kullanan Ukrayna, bunlara yenilerini eklemeyi amaçlıyor.



Ukrayna, söz konusu anlaşmalarla Karadeniz ve Azak Denizi'nde güvenliğin artırılması için donanmasını güçlendirmeyi hedefliyor.



ALMANLAR BİN PİŞMAN



SİHA ve İHA'lara karşı son örtülü ambargo ise Almanya'dan geldi. Bakan Varank, TB2'ler için Almanya'dan alınan pervanelerin verilmediğini sonrasında ise yerlisinin üretildiğini açıkladı.



Konu ile ilgili Varank 'Bayraktar İHA'ların pervanesi Almanya'dan geliyordu. Bir süre sonra Almanya bunları vermemeye başladı. Baykar da, kendi pervanesini geliştirdi. Bunun üzerine Almanya 'biz size bunları satabiliriz, hatta indirim bile yaparız' teklifinde bulundu' dedi.