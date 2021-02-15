Usta Sanatçı Toygun Ateş'ten kötü haber!

Sanat dünyasını üzecek bir son dakika haberi geldi. Malatya'da çekimleri devam eden bir korku filminde rol alan Toygun Ateş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.



Koronavirüse yakalandığı öğrenilen 66 yaşındaki usta oyuncu Toygun Ateş'in sağlık durumu hakkında gelişme yaşandı.



Malatya Turgut Özal Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Toygun Ateş'in durumunun ağırlaştığı, bilincinin kapandığı ve entübe edildiği öğrenildi.



TOYGUN ATEŞ KİMDİR?

2 Haziran 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976 yılında başladı. O yıldan itibaren 100'den fazla sinema ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Toygun Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer almaya devam etmektedir.