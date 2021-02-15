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Saç Ekimi Fiyatlarını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Saç ekimi operasyonunun gerçekleştirileceği hastane ya da klinik olması fiyatları etkileyen en önemli etkenlerden biridir.

Yaşam / 15 Şubat 2021 Pazartesi 18:36
Saç Ekimi Fiyatlarını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Tüm sağlık alanında olduğu gibi saç ekimi alanında da fiyatlar farklılık göstermektedir. Saç ekimi fiyatları incelendiğinde bu durumun değişmediğini görmekteyiz. Saç ekimi fiyatlarını etkileyen birçok faktör yer almaktadır fakat dikkat edilmesi gereken nokta fiyatlar değil, saç ekimi merkezinin tecrübesi ve yeterliliği olduğu şeklinde Saç Ekimi Uzmanı Vedat Tosun uyarıyor.

Dünya genelimde en iyi saç ekim merkezine sahip Türkiye, saç ekiminde dünyanın başkenti olarak kabul edilmesi ile Türkiye'yi sadece saç ekimi için günde 2.000 turist ziyaret etmekte. Sağlık turizmi sayesinde Türkiye yılda yaklaşık olarak 5 milyar dolar gelir elde etmektedir. Bu büyük saç ekimi sektöründe saç ekimi fiyatlarını etkileyen en önemli etkenleri uzmanlar şu şekilde listelemektedir;

Saç Ekimi Operasyonunun Yapılacağı Hastane
Saç ekimi operasyonunun gerçekleştirileceği hastane ya da klinik olması fiyatları etkileyen en önemli etkenlerden biridir. Her hangi bir komplikasyon oluşması ihtimaline karşı tedbirli tam donanımlı özel hastanelerin farklı fiyat politikası olması büyük bir etken olmaktadır. Saç ekimi uygulamasının gelişebilecek komplikasyon durumunda ani müdahale edilecek bir ortamda yapılması gerektiğini unutmayın.

Saç Ekimi Operasyonunun Yapılacağı Teknik
Birçok saç ekimi yöntemi var ve uygulanış biçimine bağlı olarak da fiyatlar değişiklik gösterebilmektedir. Bunun sebebi ise bazı saç ekimi tekniklerinde kullanılan malzemelerin daha pahalı olması ya da sürenin uzun olmasıdır.

Saç Ekimi Oparasyonu Hangi Şehirde Gerçekleştirilecek?
Büyükşehirlerde lokasyon sebebi ile hastane ve kliniklerin kira bedeli diğer şehirlere daha yüksek olmaktadır. Bu sebeplerden ötürü saç ekimi fiyatları operasyon gerçekleştirilecek şehire göre fiyatlarda farklılık gösterebilir.

Saç Ekimi Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Saç ekimi tedavisi, ülkemizdeki hekimler ve klinikler sayesinde şu an için %90'ın üzerinde bir başarı oranı ile gerçekleştirmektedir. 20 yaşını geçmiş her hasta bu tedaviden faydalanabilmekte ve başarılı sonuçlar elde edebilmekte.
• Saç dökülmesinin gerçek nedenleri tespit edildikten sonra bu nedenlere bağlı olarak uygun tedavi yönteminin belirlenmesi gerekir.
• Saç ekimi tedavisi için klinik seçimi yapmadan önce tüm detaylar göz önünde bulundurmalı ve doğru kararlar verilmesi gerekir. Sadece uygun fiyat odaklı olunması sonucu uzmanlığı olmayan klinikler tercihi yapmak hatalı sonuçlar doğurabilmektedir.



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Saç Ekimi

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