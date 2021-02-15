USD (Alış - Satış) : 7,02 - 7,03 EURO (Alış - Satış) : 8,50 - 8,51

Antalya Barosu Başkanı Balkan Topbaş’ın ardından Gökçek’in ölümünü istedi

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, geçtiğimiz günlerde vefat eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ın ardından Melih Gökçek’in ölümünü beklediğini açıkladı.

Güncel / 15 Şubat 2021 Pazartesi 09:45
Antalya Barosu Başkanı Balkan Topbaş’ın ardından Gökçek’in ölümünü istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 76 yaşında vefat etti.

Topbaş, dün İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi.

Baro Başkanı, Gökçek'in ölümünü istedi
Söz konusu gelişmelerin ardından Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ‘pes' dedirtti.

Topbaş'ın vefatı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı olan İbrahim Melih Gökçek'i hedef alan Balkan, “Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz!” paylaşımında bulundu.

Balkan'ın paylaşımının altında kendisine destek veren Avukat Ediz Yoraz ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kast ederek, “Bence Recep” ifadelerini kullandı.



2016 senesinden bu yana Antalya Barosu'nun başkanlık görevini yürüten Balkan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na hakaret etmesi ve Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine verdiği destekle gündeme gelmişti.

Melih GökçekKadir Topbaş

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı