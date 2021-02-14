İHA ve SİHA’lara ambargo uygulayan Almanya bin pişman: Bizden alın indirim yapalım

Türkiye'nin savunma sanayii alanında attığı adımlar birçok ülkeyi rahatsız ediyor. Yerli üretim SİHA ve İHA'ları tüm dünyada büyük ses getirirken, bununla beraber ülkelerin uyguladığı ambargolarda hız kazandı.



ALMANYA VERMEYİNCE YERLİSİ ÜRETİLDİ

SİHA ve İHA'lara karşı son örtülü ambargo ise Almanya'dan geldi. Bakan Varank, TB2'ler için Almanya'dan alınan pervanelerin verilmediğini sonrasında ise yerlisinin üretildiğini açıkladı.



ALMANYA TUTUŞTU İNDİRİM TEKLİF ETTİ

Konu ile ilgili Varank 'Bayraktar İHA'ların pervanesi Almanya'dan geliyordu. Bir süre sonra Almanya bunları vermemeye başladı. Baykar da, kendi pervanesini geliştirdi. Bunun üzerine Almanya 'biz size bunları satabiliriz, hatta indirim bile yaparız' teklifinde bulundu' dedi.



AVRUPA ÜLKELERİ TÜRKİYE'NİN PEŞİNDE

Özellikle Karabağ'daki Azerbaycan-Ermenistan savaşında dikkatleri üzerine çeken Türk İHA'ları Almanya, İngiltere, Ukrayna, Sırbistan gibi ülkeler tarafından yakın takibe alındı.



UKRAYNA TÜRKİYE İLE ANLAŞTI

Türkiye'den insansız hava araçları alan Ukrayna, bunlara yenilerini eklemeye ve donanmasını ADA sınıfı korvetlerle güçlendirmeye hazırlanıyor.



Ukrayna Savunma Bakanı Taran 'Türk SİHA'larının en etkili modern silah olduğu konusunda kimseyi ikna etmeye gerek yok' dedi.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir başkanlığındaki Türk heyetinin Ukrayna ziyaretinde iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliklerine yenileri eklendi.



Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayii iş birliği artarak sürüyor. Başkanımız İsmail Demir'in Kiev ziyaretinde Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı.' ifadelerine yer verildi.



Bir süredir Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını kullanan Ukrayna, bunlara yenilerini eklemeyi amaçlıyor.



Ukrayna, söz konusu anlaşmalarla Karadeniz ve Azak Denizi'nde güvenliğin artırılması için donanmasını güçlendirmeyi hedefliyor.