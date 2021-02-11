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Kılıçdaroğlu'dan Bolu Belediyesi'ne ziyaret

Kemal Kılıçdaroğlu, şehre ayı heykeli yapmak için girişimlere başlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Siyaset / 11 Şubat 2021 Perşembe 11:55
Kılıçdaroğlu'dan Bolu Belediyesi'ne ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Bolu'ya geldi.

Bolu Belediyesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, belediye binası önünde partililer tarafından çiçeklerle karşılandı.

Kılıçdaroğlu, belediye bandosunun çaldığı marş ve müzikler eşliğinde belediye binasına girdi.

Daha sonra Bolu şehir merkezinde ayı heykeli yapacağını açıklayarak Türkiye'nin gündemine gelen Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın makamına geçen Kılıçdaroğlu, başkanla basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.



ESNAFI ZİYARET ETTİ
Kılıçdaroğlu, ardından Bolu Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Yukarı Taşhan'da bulunan Eskici Baba Türbesini de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, tarihi Yıldırım Bayezit Camisi önünde bulunan güvercinlere yem verdi.

'EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ DEMOKRASİ'
Bu sırada bir basın mensubunun 'Dilek tuttunuz mu?' sorusuna, 'Dileğim; cumhuriyeti kuranların bize bıraktıkları güzel bir Türkiye var ve biz 100'üncü yılında Türkiye Cumhuriyeti'ni demokrasiyle taçlandıralım. En büyük dileğimiz bu. Bu dilekle yem attık.' karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu, programı kapsamında Yukarı Çarşı'da da esnafla bir araya geldi.

Bolu'ya 10 metrelik bozayı heykeli yapılacak

Kemal KılıçdaroğluTanju Özcan

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