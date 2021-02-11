Issız ada hikayesi gerçek oldu! Bahamalar’da 33 gün boyunca böyle hayatta kaldılar…

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletiyle Küba arasında bulunan, dünyanın en ünlü seyat rotalarının başıjnda gelen Bahamalar'da, film ve romanlara konu olacak bir olay yaşandı. ABD medyasında yer alan haberlere göre ABD Sahil Güvenlik Ekipleri, geçtiğimiz Salı günü filmlere konu olacak bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.



FİLMLERE KONU OLACAK HİKAYE



ABD Sahil Güvenlik Ekibi, Bahama takımadaları bölgesinde bulunan ve Küba ile Florida Keys arasında kalan Anguilla Cay olarak bilinen ıssız bir ada çevresinde rutin bir devriye sırasında şoke eden bir keşifte bulundu.



Hava devriyesi esnasında, Anguilla Cay'de bir hareketlilik tespit eden sahil güvenlik ekibi, rotayı oraya doğru çevirdi. Biraz yaklaşınca hareketliliğin kaynağının ıssız ada üzerinde bulunan 3 kişinin salladıkları bayrak benzeri cisim olduğunu gören ekipler hemen harekete geçti.



33 GÜN BOYUNCA ADADA MAHSUR KALDILAR



Filmleri aratmayan kurtarma operasyonu sonrasında, adada bulunan kişilere ulaşıldı. Kurtarılan 3 kişinin Küba vatandaşı olduğunu belirten yetkililer, grubun ıssız adaya düşmesinin sebebinin ABD'ye ulaşmaya çalışan yasa dışı göçmenlik faaliyeti veya tekneleri alabora olmuş balıkçılar olabileceğini ifade etti.



FARE YİYEREK HAYATTA KALDILAR



Yapılan açıklamaya göre tam 33 gün boyunca ıssız adada mahsur kalan 3 kişinin hayatta kalma hikayeleri ise oldukça ilgi çekti. Hayatta kalmak için tam 33 gün boyunca adada dolaşan fareleri yakalayıp yiyen Küba asıllı kişiler, buna ek olarak etraftan topladıkları Hindistan cevizlerini yedi.





