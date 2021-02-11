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Issız ada hikayesi gerçek oldu! Bahamalar’da 33 gün boyunca böyle hayatta kaldılar…

Romanlara ve filmlere konu olan ıssız adada mahsur kalma hikayesi, bu kez gerçek oldu. Orta Amerika bölgesinde bulunan Bahamalar’da gerçekleşen bir olay, adeta filmlere taş çıkarttı. Bahama takımadalarında bulunan bir kara parçasında mahsur kalan iki erkek ve bir kadın, tam 33 gün sonra ABD Sahil Güvelik ekipleri tarafından fark edilmelerinin ardından kurtarıldı. 3 kişinin hayatta kalma mücadelesinde yedikleri şeylerse oldukça ilgi çekti.

Güncel / 11 Şubat 2021 Perşembe 11:10
Issız ada hikayesi gerçek oldu! Bahamalar’da 33 gün boyunca böyle hayatta kaldılar…

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletiyle Küba arasında bulunan, dünyanın en ünlü seyat rotalarının başıjnda gelen Bahamalar'da, film ve romanlara konu olacak bir olay yaşandı. ABD medyasında yer alan haberlere göre ABD Sahil Güvenlik Ekipleri, geçtiğimiz Salı günü filmlere konu olacak bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

FİLMLERE KONU OLACAK HİKAYE

ABD Sahil Güvenlik Ekibi, Bahama takımadaları bölgesinde bulunan ve Küba ile Florida Keys arasında kalan Anguilla Cay olarak bilinen ıssız bir ada çevresinde rutin bir devriye sırasında şoke eden bir keşifte bulundu.

Hava devriyesi esnasında, Anguilla Cay'de bir hareketlilik tespit eden sahil güvenlik ekibi, rotayı oraya doğru çevirdi. Biraz yaklaşınca hareketliliğin kaynağının ıssız ada üzerinde bulunan 3 kişinin salladıkları bayrak benzeri cisim olduğunu gören ekipler hemen harekete geçti.

33 GÜN BOYUNCA ADADA MAHSUR KALDILAR

Filmleri aratmayan kurtarma operasyonu sonrasında, adada bulunan kişilere ulaşıldı. Kurtarılan 3 kişinin Küba vatandaşı olduğunu belirten yetkililer, grubun ıssız adaya düşmesinin sebebinin ABD'ye ulaşmaya çalışan yasa dışı göçmenlik faaliyeti veya tekneleri alabora olmuş balıkçılar olabileceğini ifade etti.

FARE YİYEREK HAYATTA KALDILAR

Yapılan açıklamaya göre tam 33 gün boyunca ıssız adada mahsur kalan 3 kişinin hayatta kalma hikayeleri ise oldukça ilgi çekti. Hayatta kalmak için tam 33 gün boyunca adada dolaşan fareleri yakalayıp yiyen Küba asıllı kişiler, buna ek olarak etraftan topladıkları Hindistan cevizlerini yedi.


HindistanAmerika Birleşik DevletleriBahamalarKüba

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