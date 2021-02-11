Fahrettin Altun, “İhtiyacımız olan, karalama değil tahammül”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal bir televizyon programındaki sözleri kırpılarak karalama kampanyasına maruz kalmıştı. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a karşı başlatılan karalama kampanyasına yönelik bir açıklama yaptı.







"BİRAZ AKIL VE İZAN SAHİBİ OLAN ÜNAL'IN 'BİZDEN ÖNCE BARDAK YOKTU' DEMEYECEĞİNİ BİLİR."



Altun, "Biraz akıl ve izan sahibi olan, Mahir Ünal gibi tecrübeli ve değerli bir siyasetçinin "bizden önce bardak yoktu" demeyeceğini bilir. Ancak bu ifadeleri kıyısından köşesinden kırpıp ortaya atan kimseler bu hasletlerden dahi yoksun. İhtiyacımız olan, karalama değil tahammül" ifadelerini kullandı



