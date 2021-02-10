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Eski CHP'liler de Muharrem İnce'nin partisine katılıyor

Muharrem İnce, yeni CHP’li vekiller ile CHP eski genel başkan yardımcılarını ve vekillerini de partisinde topluyor.

Güncel / 10 Şubat 2021 Çarşamba 07:39
Eski CHP'liler de Muharrem İnce'nin partisine katılıyor

CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi adı altında yeni parti kurma hazırlığında olan CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, partisindeki isimleri de şekillendiriyor.

Birlikte siyaset yaptığı siyasetçiler, iş insanları ve akademisyenlerle Kurucular Kurulu'nu yavaş yavaş şekillendiren İnce, teşkilatlanmaya da hız veriyor.

İnce’nin, Memleket Hareketi’ni yaz aylarına kadar 60 ilde, yıl sonuna kadar da 81 ilde teşkilatlandıracağı belirtiliyor.

CHP'DEN 3 VEKİL GELDİ, DAHASI DA VAR
Öte yandan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel’in ardından yeni isimlerin de partiye katılacağı konuşuluyor.

İnce’nin istifasını açıkladığı gün söylediği, “Şu anda partinin adını kurmadan, İyi Parti’den sonra gruptaki en çok milletvekili olan parti biz olacağız. Bu, başlangıç” sözlerinin de transfer iddialarını güçlendirdiği değerlendiriliyor.

KÜSKÜN CHP'LİLER
Kulislerde CHP’deki ‘küskünler’in de İnce’yi desteklediği konuşuluyor. İnce’nin, yeni partide yer almaları için teklif götürebileceği isimler arasında; eski genel başkan yardımcıları Hakkı Süha Okay ve Onur Öymen ile 2019’da partisinden ihraç edilen eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, eski grup başkanvekili Kemal Anadol ile eski Genel Sekreter Önder Sav, eski milletvekili Süheyl Batum ve CHP PM üyesi Erdal Aksünger’in adı geçiyor. Milletvekillerin yanı sıra belediye başkanlarından da yeni isimlerin partiye katılabileceği iddia ediliyor.

Önder SavMilletvekiliOnur ÖymenMuharrem İnce

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