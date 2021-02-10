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CHP’deki rüşvet çarkı deşifre oldu!

Eski Bilecik Belediye Başkanı olan CHP’li Mehmet Seven, Bilecik Belediyesi’ndeki rüşvet çarkını ifşa etti. Seven, belediyede ‘İstanbul ekibi’ denilen bir grubun, iş adamlarından rüşvet aldığını iddia etti.

Güncel / 10 Şubat 2021 Çarşamba 07:25
CHP’deki rüşvet çarkı deşifre oldu!

Bilecik eski milletvekili ve eski belediye başkanı CHP'li Mehmet Seven, Bilecik Belediyesi'nde bir 'rüşvet ekibi' oluşturulduğuna dair sosyal medya hesabından çarpıcı iddialarda bulundu.



İddiaları gündeme getiren eski vekil Mehmet Seven

Seven, Bilecik Belediyesi iştiraki Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın önderliğinde kamuoyunda 'İstanbul ekibi' olarak anılan bir grup olduğunu ve bu grubun belediye adına yaptığı iş ve görüşmelerde yatırımcı ve müteahhitlerden rüşvet istediğini öne sürdü.

Seven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 'Bizim CHP'li başkanlara ne oluyor? Partimize oy kaybettiriyorsunuz, bunların hepsini görevden alacaksın, partiden atacaksın. Bilecik'e gelen yatırımların ihalesini alan müteahhitlerden kurum müdürlerinden ve Bilecik'te inşaat yapan müteahhitlerden, rüşvet istendiği ve alındığı söyleniyor.'



CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin

YALANLADI AMA...

Bilecik'te yerel bir internet kanalının konuğu olan Belediye Başkanı Semih Şahin ise, CHP'li Mehmet Seven'in kendisine yönelttiği bu eleştiriler hakkında sorulan soruya 'İspata davet ediyorum' şeklinde çok kısa bir cevap vererek İstanbul ekibi diye bir ekibinin olmadığını savundu. Ancak ulaşılan bilgilere göre Başkan Şahin'in İstanbul'dan getirdiği isimlerin bu ekipte bulunduğu öğrenildi.



Müteahhitlerden rüşvet istendiğine dair iddiaların odağında yer alan 'İstanbul ekibi'nde, hem danışman hem de belediye iştiraki olan KAYI A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk Erdağı ile Başkan Şahin'in danışmanları olan Hasan Söğüt, Ahmet Doğan, Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Müdürü Özlem Erdoğan ve eğitmen proje ekibinin başında bulunan Sema İnci'nin yer aldığı öne sürüldü.


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