AK Parti'den muhalefete yeni anayasa çağrısı

Kurtulmuş, Kurtdereli Spor Salonu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Balıkesir 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, inandığı yolda yürüme becerisini edinenlerin ülkesi için fedakarca çalıştığını söyledi.



AK Parti mensuplarının millete karşı sorumluluklarını yerine getirdiğini belirten Kurtulmuş, "İnandığımız yol, yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi kurma, aziz medeniyetimizi yeniden en güçlü hale getirme, bu ülkeyi ve bu ülkenin insanlarını dünya milletleri içinde en üst konuma getirmek için mücadele etme, Türkiye'yi ele güne muhtaç etmeden dünyanın yıldızı bir ülke haline getirmek, bölgesel bir güç, küresel bir aktör haline getirme yoludur." dedi.



Kurtulmuş, AK Parti mensuplarının inanmışlıkla yoluna devam ettiğini, oluşturulmaya çalışılan bütün negatif gündemlere rağmen doğru istikamette yol almaya, Türkiye'nin geleceğini yeniden tasarlamaya gayret sarf ettiklerini anlattı. Partisinin Türkiye'ye çok hizmet ettiğini dile getiren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz yapmaya gayret ettik, karşımızda olanlar bozmaya gayret etti. Biz inşa etmeye çabaladık ve çabalıyoruz, onlar yıkmaya çabalıyor. Biz milleti birleştirmek, bütünleşmek için gayret ediyoruz, onlar bölmeye parçalamaya gayret ediyor. Suyu biz taşıyoruz, onlar testiyi kırıyor. Biz Türkiye'yi yeni ve güçlü, büyük Türkiye ufkuna yönlendiriyoruz, onlar Türkiye'yi gündelik, suni tartışmalarla vakit kaybettirmeye çalışıyor. Biz üzüm yemek, millete hizmet için gayret sarf ediyoruz, onların işi, gücü, derdi, bağcıyı dövmektir. Biz onların yaptıklarına, söylediklerine gülüp geçiyoruz ve cevaplarını da veriyoruz ama şundan müsterih olun; güçlü, büyük Türkiye istikametinde yürüyüşümüzde kim ayağını uzatır, çelme takmak isterse onları ayaklarıyla birlikte alır, kenara atar, yolumuza devam ederiz. Biz otoyollarından bahsediyoruz, havaalanları yapıyoruz, bütün bunlar için canla başla gayret sarf ediyoruz. Onlar, 'Ben başörtülü bir hakimin beni yargılamasından razı olmam. Adalet sağlayamaz' diyor."



Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartlarında bile her gün her hafta onlarca yerin açılışını yaptığını ifade etti. Muhalefetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik söylemlerine değinen Kurtulmuş, şöyle konuştu:



"Onlar, 'Şu Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin' diyor. Hatta bir Cumhuriyet Halk Fırkası eski milletvekili diyor ki 'Erdoğan gitsin de benim canım da giderse gitsin.' Senin canın kalsın olduğu yerde. Demokrasi can verme yeri değil, milleti en iyi şekilde yaşatmak için mücadele etme, yarış alanıdır. Siz Erdoğan düşmanlığı ve Türkiye karşıtlığında birleşiyorsunuz. Ana muhalefetin başkanı, Mecliste kalkıp negatif, olumsuz gündemler oluşturuyor. Sokakları karıştırmak istiyorlar, 7 Şubat 2012'den beri. Bunların hepsini geçiyoruz. Bunlar bir şekilde kötü ve negatif gündemlerle yolumuzu tıkamaya çalışıyor. Onlar, sokaklar nasıl karışır diye bakıyor. Tayyip Erdoğan, '2023'te Türkiye, aya nasıl araç indirir' diye hesap yapıyor. Onlar, 'Türkiye'de nasıl milleti bir şekilde kışkırtırız' diye bakıyor. Biz 'Türkiye'de önümüzdeki dönemde nasıl uzay limanları kurarız?' diye hesap yapıyoruz."



"AMACIMIZ MİLLETİ DAHA İLERİYE GÖTÜRMEK"



Türkiye'nin reformlar istikametinde güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini söyleyen Kurtulmuş, AK Parti'nin gelecek dönemde ekonomide, hukukta, siyasette yeni reformların kapısını açacağını belirtti. Hukuk reformunda son noktaya gelindiğini aktaran Kurtulmuş, "Ekonomi reformuyla ilgili dünkü Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısını, Hazine ve Maliye Bakanımızın sunumu çerçevesinde, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde gerçekleştirdik. Bunlara son noktayı koyacağız. Amacımız milleti daha ileriye götürmek, refah seviyesini daha üst seviyeye çıkarmak ve demokratik standartları daha üst seviyeye getirebilmektir." ifadelerini kullandı.



Kurtulmuş, yeni, ileri, çağdaş, katılımcı, kapsayıcı bir anayasayla milletin önünü açacaklarını dile getirerek şunları kaydetti:



"AK Parti'nin anayasa çalışmaları, siyasal gündemi oluşturmak için ortaya atılmış bir fikir değildir. Halen bu anayasanın içinde 1961, 1982 anayasasının ruhu dolaşıyor. Faşist, baskıcı, jakoben ve milleti bir şekilde hizaya sokmak isteyen zihniyetin bazı görüntüleri, anayasanın içinde var. Bunlardan kurtulmak, yeni, çağdaş, katılımcı bir anayasa yapmak, Türkiye siyasetinin boynunun borcudur. Bu, sadece AK Parti, Cumhur İttifakı olarak, bizim yapabileceğimizi bir şey değildir. Sayımız yetseydi bile biz yeni anayasayı yapmak için bütün partilerin, siyasi görüşlerin ellerini, ruhlarını, taşın altına koymasını isterdik. Buradan bir kere daha çağrı yapıyorum; gelin hep beraber, muhalefete söylüyorum sakın topu taca atmaya kalkmayın. Yeni anayasa çalışmalarında gelin, siz de elinizi taşın altına koyun. Topu taca atmaya kalkmadan, Allah'ın izniyle bu anayasa çalışmalarını yapacağız."



Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını sonuna kadar aramayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.



Genel Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Başkanı Vedat Demiröz, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, parti ilçe başkanları ve partililerin katıldığı kongrede, tek aday olan mevcut AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran güven tazeledi.