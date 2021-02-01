Sözcü'nün 'Kardak’ta 25. yıl gerginliği!' haberi yalan çıktı!

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, 31 Ocak 2021 tarihinde bir gazetenin internet sitesinde, 'Kardak'ta 25.yıl Gerginliği! Geldikleri Gibi Gittiler' başlıklı haberle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Söz konusu haberin özetlendiği açıklamada, 'Bahse konu haberde özetle; 'Muğla İli Bodrum İlçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları'na gelen 2 Yunan Sahil Güvenlik Botu'nun anma töreni için Kardak Kayalıkları'na yanaşmak istediği, 4 Sahil Güvenlik Botunun Kayalıklara 2 mil kala önleme yaparak Yunan Botlarının yaklaşmasına izin vermediği, bölgede yaşanan gerginliğin ardından Yunan Botlarının 2 saat bekledikten sonra geri döndükleri' şeklinde bazı ifadelere yer verilmiş, ayrıca yaşanan gerginliğe ilişkin olduğu iddia edilen bazı görüntüler yayınlanmıştır' ifadeleri kullanıldı.

Kardak Kayalıkları bölgesinde iki ülke Sahil Güvenlik Botları arasında olumsuz herhangi bir olay yaşanmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Söz konusu habere eşlik eden görüntülerden de açıkça anlaşılabileceği gibi, Kardak Kayalıkları bölgesinde iki ülke Sahil Güvenlik Botları arasında olumsuz herhangi bir olay yaşanmamıştır. Yayınlanan bahse konu haber, gerçeklerden tamamen uzak, uydurma bilgilerden oluşan, iki ülke kamuoyu nezdinde sansasyon ve gerginlik yaratmaya yönelik olduğu değerlendirilen ve maksadını aşan bir çabadan ibarettir.'

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MEHMET ERSOY DA YALANLADI