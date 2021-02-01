Boğaziçi'ndeki işgale ilk destek CHP'den geldi!

İstanbul Valiliği tarafından pandemi nedeniyle toplu yürüyüş ve gösterilerin yasaklanmasına rağmen, bir grup provokatör Boğaziçi Ünivesitesi'ni işgal girişiminde bulunmuştu. Toplanan grup Rektör Melih Bulu'nun rektörlük binasına girmesini engelleyeceklerini söyleyerek, Rektörlük binasını ablukaya almıştı.



Polisin müdahalesi sonrasında gözaltına alınan aralarında provokatörlere ilk destek CHP'den geldi. CHP'li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Sera Kadıgil ve Ali Şeker; gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi'nde gözealtına alınan işgalcilerin işlemlerini erini takip etmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti



KAFTANCIOĞLU'DA PROTESTOYA GİTMİŞTİ!



Melih Bulu'nun rektörlüğe atanması bahane edilerek DHKP-C ve bir çok terör örgütü ile iltisaklı kişilerin başlattığı gösterilere ilk gününde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katılmıştı.