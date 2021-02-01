USD (Alış - Satış) : 7,32 - 7,33 EURO (Alış - Satış) : 8,87 - 8,89

Boğaziçi'ndeki fişleme skandalına AK Parti'den çok sert tepki!

AK Parti Adana 7'nci Olağan İl Kongresi, gerçekleştirildi. Kongrede konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kabe'yi savunan vatandaşları geçmişte iktidar gücüyle fişliyorlardı. Bundan bir adım geri atmadılar. Ellerine fırsat geçtiği gün eski yasakları getirmeye hazırlar. Bu kongreden bir kere daha ilan ediyoruz, size asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

Güncel / 01 Şubat 2021 Pazartesi 18:24
Boğaziçi'ndeki fişleme skandalına AK Parti'den çok sert tepki!

AK Parti Adana 7'nci Olağan İl Kongresi Serinevler Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yoluyla katılırken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlandığı kongrede delegelere seslendi. Pandemi dolayısıyla maske kuralına uyulan salonda büyük coşku yaşandı.

'BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ'

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Geçenlerde karşımızdakilerden birisi, 'Türkiye'de hangi işi yapmak istediniz de engellemeye çalıştık?' dedi. Biz sizlerin istediği iyi doğrultuda hangi iyi şeyi yapmaya çalıştıysak karşımızda onları bulduk. Eğer Cumhur İttifakı olmasaydı Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz 30 sene sonra topraklarını almak için mücadele ederken yanlarında olamazdık. Cumhurbaşkanımızın 3-4 ay boyunca bir gözü Türkiye'nin, diğer gözü Karabağ'da Azeri Türkü kardeşlerimizin mücadelesindeydi. 'Türkiye Azerbaycan'a cihatçıları gönderiyor' diye bizi başka milletlere şikayet ediyorlardı. Kabe'yi savunan vatandaşları geçmişte iktidar gücüyle fişliyorlardı. Bundan bir adım geri atmadılar. Ellerine fırsat geçtiği gün eski yasakları getirmeye hazırlar. Bu kongreden bir kere daha ilan ediyoruz, size asla geçit vermeyeceğiz. Adanalıların en büyük özelliği söz verdiği zaman ölümüne tutar. Bu salondan Adanalı sözü veriyoruz, baskılarınıza boyun eğmeyeceğiz, size geçit vermeyeceğiz' dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZLA SONUNA KADAR YÜRÜYECEĞİZ'

Bazı eleştirilerde bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik, şöyle devam etti:

'Boğaziçi Üniversitesi'nde kabeyi savunan gençleri fişlediğiniz gibi, Türkiye'yi bir daha o günlere götüremeyeceksiniz. Geçen de çıktılar, 'iktidara gelirsek başörtüsü takan kadınlarla mücadele edeceğiz'. Adanalı sözü veriyoruz, izin vermeyeceğiz. Geçen de cumhurbaşkanımıza 'sözde' diyorlar. Cumhurbaşkanımızla sonuna kadar yürüyeceğiz. Demokrasi istiyorsun, valilere, yargı mensuplarına militan diyorsun. Sizin içinizi biliyoruz. Türkiye'yi eski günlere götürüp demokrasiyi çalmak istiyorsunuz. Kesin bir dille söylüyorum. Bu memleketin başına kötülük getirmek isteyen varsa gelsin Adana'dan başlasın görelim. Hodri meydan. Bir an gevşersek, Cumhur İttifakı'nın gücünde azıcık gerileme görsünler, eski belaları memleketin başına açmak için asla geri adım atmazlar. Bugün Türkiye, Bosna savaşının olduğu zamanda olsaydı, Bosnalı kardeşlerimizin başına gelenleri engellerdik. Gönlü Türkiye Cumhuriyeti'nden yana olmayanlar coğrafyamız için iyilik düşünmeyenler, sadece Cumhurbaşkanımızı devirmeye çalışıyorlar.'

'PANDEMİDE YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARIN ÖNEMİNİ GÖRDÜK'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu da Türkiye'deki sağlık sisteminden söz ederek, şöyle konuştu:

'Bu pandemide yaptığımız yatırımların ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu kadar güçlü sağlık sistemimiz, bu kadar güçlü sosyal olanaklarımız olmasa hiç görmek istemediğimiz tablolar olurdu. O avuçlarını oluşturanlar Cumhurbaşkanımız Erdoğan sayesinde avuçlarını ovuşturmakla kaldı. Bir yandan pandemiyle mücadele ettik, diğer tarafta da sahada ve masada iddiasını sürdüren Türkiye oldu. Yatırımları devam eden bir Türkiye vardı. Bir yandan terörle mücadelemizi sürdürdük, diğer taraftan yatırımlarımızı sürdürmeye devam ettik. Bu birilerini rahatsız etti. Farklı gündemler oluşturmaya çalışanlar oldu. Bizim çok işimiz var. Milletimiz bize iş yapmak için bütün seçimlerde yetkiyi verdi. Türkiye'nin ayağı tökezlesin diye bekleyenlere inat yolumuza devam edeceğiz. Türkiye demek, AK Parti demek.'

'851 YENİ FABRİKANIN KURULUŞUNA İMZA ATTIK'

Pandeminin oluşturduğu olumsuzlukları önlemek için arka arkaya ekonomi paketlerinin devreye sokulduğunu hatırlatan Sarıeroğlu, 'Gencin, yaşlının, kadın, erkek ve çocuğun bütün dertleri için tek adres AK Parti. Bizi yalanla, iftirayla yolumuzdan döndürmeye çalışanlara en büyük cevabımız çok çalışmak. 'Bulamazsınız' dediler, doğalgaz bulduk. 851 yeni fabrikanın kuruluşuna imza atmışız. İhracatımızı, büyümemizi devam ettirdik. Güçlü bir dönem oldu bizim için. Bunu çekemediler. 2020 yılında Ayasofya'yı açtık. 2021 yılının ilk sabahın da felaket olarak gören bir anlayışla mücadele ettik. Partilerindeki yalan iftira, taciz ve tecavüzlerin üstünü örtmek için Cumhurbaşkanımıza dil uzatan bir ana muhalefet ile karşı karşıya kaldık. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gelişmelerle mücadelemizi sürdüreceğiz' diye konuştu.

5 AYDA 65 BİN YENİ ÜYE

Kongrede konuşan mevcut başkan Mehmet Ay ise Adana'da bir demokrasi şöleni yaşandığını vurgulayarak, 'Ben bu şehrin evladıyım. Bu şehre bir borcum var. Değerli büyüklerimizden aldığımız görevi daha ileriye götürebilmek için 15 aydır bütün ilçelerimizde, kapı kapı geziyoruz. 2020 yılını kasıp kavuran pandemiyle de uğraştık. Bizim için sağlık her şeyden önemli. Pandemide 15 ilçemizin kongre sürecini tamamladık. 15 ilçemizde yeni dava arkadaşları kazanmak için yola çıktık. 5 ayda 65 bin yeni üyeyi AK Parti'ye kazandırdık. Biz görevi devralırken Recep Tayyip Erdoğan'a söz vermiştik. Ben bu sözü sizlere güvenerek verdim. Ben inanıyorum ki Adana'da bir başarı hikayesi yazacağız. 2023'e giderken Adanamızı AK Parti'nin kalesi yapacağız' dedi.

Ak PartiMilletvekiliAzerbaycanÖmer ÇelikRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı