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Başkan Erdoğan ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk mühendislerin ürettiği ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti. Erdoğan, "Kabine toplantımıza mühendislerimizce geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'le gidiyoruz" dedi.

Güncel / 01 Şubat 2021 Pazartesi 15:38
Başkan Erdoğan ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk mühendislerin ürettiği ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti.

DÜNYANIN İLK SERİ ÜRETİM 4. SEVİYE SÜRÜCÜSÜZ ELEKTRİKLİ OTOBÜSÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Kabine toplantımıza mühendislerimizce geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'le gidiyoruz' dedi.

YIL SONUNA KADAR 24 METREYE KADAR ELEKTRİKLİ HALE GETİRİLECEK

Başkan Erdoğan, 'Görüldüğü gibi yapay zekanın ideal ürünlerinden bir tanesi üretilmiş durumda. Bunun da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde test sürüşünün yapılmış olması bizi mutlu etti. Aracın boyu 8 metre ve ses vesaire söz konusu değil. Özellikle yapay zeka olarak, gerek yayalara karşı, gerek tüm trafik sinyallerine karşı duyarlı böyle bir araca sahip olmak ve yıl sonuna kadar 24 metreye kadar elektrikli hale getirilecek.' dedi.

ÜLKEMİZİN ADINI DUYURACAKLAR

Erdoğan, 'Seri üretimle birlikte ülkemizin adını da duyuracaklar. Bunun da ilk adımının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden atılması bizi ayrıca memnun etmiştir. ' ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan

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