Bakan Kurum'dan İzmir depremi açıklaması!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerini başlattıklarını ve şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadıklarını bildirdi.