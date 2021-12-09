Sergen Yalçın İstifa Mı Etti?







Beşiktaş Teknik direktörü Kim Olacak?

Son zamanlarda başarısız maç sonuçları elde eden Beşiktaş, sosyal medyanın gündeminde yer alıyordu. Ardından Sergen Yalçın'ın istifa edeceği söylentileri dolaşmaya başlamıştı. Borussia Dortmund maçında Almanya'da oynanan maçın da kaybedilmesiyle Sergen Yalçın'a istifa edeceği yönündeki iddialar sorulmuştu. Yalçın ise konuyla ilgili olarak 'Kağıdın üstüne yazdığınız şeyler bazen sahaya yansımayabiliyor. Kötü oynuyoruz. Ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Tabi bunun sorumlusu benim. Tek düşündüğümüz Beşiktaş camiası. Buranın sağlıklı kalması gerekiyor. Şu ana kadar sağlıklı olmadı ve bizim için de sağlıklı gitmiyor. İnşallah en kısa sürede toparlarız.' ifadelerini kullanmıştı. Şimdilerde ise yenidenvesoruları araştırılmaya devam ediyor.sorusu ve konu hakkında daha fazla bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Son zamanlarda Beşiktaş'ın başarısız sonuçlar elde etmesinin ardından Sergen Yalçın'ın ikinci kez istifasını verdiği iddiaları ortaya atıldı Sosyal medya üzerinde oldukça tartışılan durum hakkında en çok merak edilen soru isesorusuydu. Sergen Yalçın'ın istifa ettiğini söyleyen Sinan Engin ise açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;'Alıştık artık, kabus eziyet bitti. Bir daha Türkiye Ligi'nden hiç bir takım Şampiyonlar Ligi'nde oynamasın uzun yıllar. Avrupa Ligi'ndeki halimizi, Şampiyonlar Ligi'ndeki halimizi görüyorsunuz. Kendi annemizin liginde oynayalım biz. Bu oyuncuları fazla abartıp büyütüyoruz. Sezon başında geçen sezonun performansı bizi yanılttı. Bazı oyuncuları çok büyütmüşüz. Avrupa düzeyinde demişiz Türkiye düzeyindeymiş. Fazla abartmaya gerek yok. Sergen'i savunmak gibi bir şeyim yok. Sergen ne yapacak şimdi? 10 kişi kalmış takıma Sergen ne anlatacak takıma. Kenarda Fatih Terim de olsa kralı da olsa antrenörün yapacak bir şeyi yok. Avrupa'yı Sergen'de bitirmiş, antrenman maçı gibi görmüş Sergen. Salih Uçan'a kadar herkesi soktu. Antrenmansız kalmasın diye herkesi oyuna soktu. Bundan sonra Türkiye'ye dönecek. Kayseri ve önemli olan Fenerbahçe maçı. Bazı oyuncular için Fenerbahçe maçı çok önemli olacak. Kazan bu maçı affettir kendini. Sergen'i yollasan da ayrılsa da çözüm değil. Bir yerde antrenör bitiyor, Sergen zaten o akşam bırakmıştı. Ertesi gün yönetim kendisine destek olduğu için, taraftar da istediği için devam etti. Çok severek yaptığını düşünmüyorum görevini. Bir eziyet olarak görüyorum. Beşiktaş yönetimi taraftardan korkmadan verecek kararını. Beşiktaş yönetimi Sergen'e sahip çıkabiliyorsa çıksın, bu gelecektir geçecektir inşallah çıkış yapacaktır bu takım. Bu bir milat oldu artık. Avrupa değil kabus bitti. 10 kişi orada oynamak eziyetti. Penaltı ve kırmızı kart çok ağır karar. Bir pozisyonda iki defa cezalandırdı hakem. Biraz işgüzarlık da yaptı. Kontrolsüz giriş var ama kırmızı kart çok ağır. Avrupa'da veriyorlar arkadan ufak temasa ama Türkiye'de vermiyorlar'Sergen Yalçın'ın istifa edeceğinin belirtilmesinin ardından taraftarlar tarafından en merak edilen sorulardan biri desorusuydu. Kayserispor takımının başında yer alan Önder Karaveli'nin Beşiktaş teknik direktörü olacağı öne sürüldü.