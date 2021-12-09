Kırmızı pancar turşusu tarifi: Evde pancar turşusu nasıl yapılır?

Kırmızı pancar rengi ve aroması ile sofralarımıza renk katar. Antioksidan ve mineral yönünden zengin bir besin olduğu için özellikle kış kimchisi için uygundur. Peki Evde pancar turşusu nasıl yapılır?

Kırmızı Pancar Turşusu Malzemeleri



Kırmızı Pancar Turşusu Nasıl Yapılır?



C vitamini, fosfat, potasyum gibi birçok vitamin ve mineral içeren kırmızı pancarın kansere karşı korumadan hipertansiyonu düşürmeye dek çok önemli faydaları bulunuyor. Kışın özellikle turşusunun tüketilmesi bağışıklığı güçlendirmede önemli bir rol oynuyor.2 kilogram kırmızı pancar6-7 diş sarımsak1 su bardağı üzüm sirkesi1 tatlı kaşığı toz şekerTuzPancarları fırçayla iyice yıkayın çünkü soymadan pişirecek ve pişirme suyunu kullanacaksınız.Temizlediğiniz pancarların kök ve yapraklarını kesin. (Yaprak ve sapları atmayın, ıspanak gibi kavurup nefis bir yemek yapabilirsiniz.)Üzerini 2 parmak geçecek kadar suyun içinde pancarlarınızı haşlayın.Penti Mavi Kadın Tayt 29869057179,95 TL - MorhipoKadın Triko Çorap BotÇiçeksepetiby TaboolaHaşlanan pancarları sıcakken incecik soyun ve irice doğrayın.Pancarları kavanoza alın, sarımsakları da 2-3 parçaya bölüp kavanoza ekleyin.Pancarların haşlama suyuna sirkeyi, şekeri ve tuzu ilave edip karıştırarak eritin.Bu suyu kavanoza ilave edin ağzını sıkıca kapatın.Oda sıcaklığında 2 gün beklettiğinizde turşunuz yemeye hazırdır.Servis ederken üzerine zeytinyağı gezdirip kıyılmış dereotu serpebilirsiniz.Arzu ederseniz turşuyu suyuyla birlikte de servis edebilirsiniz.