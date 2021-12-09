Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuşuyor. Asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, 2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayan bir artış yapmayı planladıklarını belirterek, "İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler. Bu yıl da işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. "Cari açıkta yıl sonunda müjdeli rakamları göreceğiz." diyen Bakan Nebati, enflasyonla mücadele konusunda da net mesajlar verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Nebati'nin konuşmasından öne çıkanlar:"İhracatımız güçlü bir şekilde ilerliyor. Türkiye bu yıl da dünya ülkelerinden pozitif ayrışacak. Cari açıkta yıl sonunda müjdeli rakamları göreceğiz. Rekabet gücü yüksek sektörleri destekleyeceğiz. Salgının yıkıcı etkisini telafi eden ülkelerden olduk.ENFLASYONLA MÜCADELEEnflasyonla mücadelede yapısal tedbirleri alacağız. Bankacılık sektörümüz güçlü yapısını korumaktadır.ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayan bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler. Bu yıl da işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.MTV İNDİRİMİ2022 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak duyurulmuştu ama Cumhurbaşkanımız yetkisi çerçevesinde yeniden değerleme oranını yüzde 25'e düşürüyoruz.Bütçe açığının yüzde 3 buçuğun da altında olacağını tahmin ediyoruz. Önümüzdeki dönemde maliye politikamızı şeffaf seçici ve odaklı olarak devam ettireceğiz. 2022 bütçemizi de bu anlayış ile hazırlayarak yüce Meclis'imize sunmuş bulunmaktayız.Vergi tahsilatında etkinliği artıracak ve kayıt dışılıkla mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz. Salgın döneminde vergi borçlarının yapılandırılmasına, olanak sağladık. Çiftiçimizi desteklemek için, gelir vergisini kaldırdık.KURALIK DESTEĞİAralık ayının ikinci yarısından itibaren kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimize toplamda 2,6 milyar TL kuraklık desteği ödemesi yapacağız.