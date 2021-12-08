AK Partili ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı! TBMM'de yumruklu kavga

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmesi sırasında AK Partili ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı. Süleyman Soylu ile CHP'li vekiller arasında çıkan sözlü tartışma CHP'li vekillerin tansiyonu yükseltmesiyle tartışma yumruklu kavgaya kadar gitti.

Türkiye Büyük Milllet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri görüşmesi sırasında AK Parti ile CHP'li vekiller arasında kavga çıktı.CHP'li Erkan Aydın'ın konuşması sırasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP sıraları arasında sözlü tartışma yaşandı. Gerilimin büyümesi ile, tartışma yumruklaşmaya kadar gitti. Araya diğer milletvekillerinin girmesiyle gerilim bir nebze de olsa azaldı.CHP'DEN PROVOKASYONCHP sıralarından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelk başlayan sözlü atışmanın ardından çıkan kavgada, CHP'li vekiller Soylu'nun üzerine yürüdü. AK Partili milletvekillerinin araya girmesiyle büyüyen tartışma yumruklu kavgaya döndü.CHP'li vekillerinin provokasyonunun ardından TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç oturuma 15 dakika ara verdi.Ayrıntılar geliyor...