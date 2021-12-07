Yemeksepeti Çöktü Mü? Yemeksepeti'ne Neden Girilmiyor?

Yemeksepeti Çöktü Mü?

Yemeksepeti Hacklendi Mi?

Yemeksepeti uygulaması çoğu kişi tarafından kullanılan yemek sipariş platformudur. Yemeksepeti uygulamasının son zamanlarda verileri sızdırdığına dair tartışmalar ortaya atılmıştı. Yemeksepeti uygulamasına sabah saatlerinde giriş yapmada zorluk yaşandı. Birçok kullanıcıvesorularına cevap aramaya başladı.orusu için haberimizi daha detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz.Sabah saatlerinden itibaren birçok kişinin kullandığı Yemeksepeti uygulamasına giriş yapmada zorluk yaşanıyor. Çoğu kişivesorusuna cevap aramaya başladı. Birçok kişi tarafından kullanılan yemek sipariş etme uygulaması için sosyal medyada verileri sızdırmasıyla alakalı tartışmalar devam ediyordu. Binlerce kullanıcısının isim, soy isim ve adreslerinin çalındığının ortaya çıkmasının ardından uygulamayla alakalı büyük bir kriz yaşanmıştı. Sosyal medya ve internet sitelerinde oldukça gündeme gelen bu durumdan sonra birçok tartışma meydana gelmişti. 7 Aralık Salı günü sabah saatlerinden itibaren ise Yemeksepeti uygulamasına girmede zorluk yaşanıyor. Çoğu kullanıcının mağdur olarak konuyla ilgili araştırma yapmaya başlaması üzerine en çok aratılan sorular arasında Yemeksepeti çöktü mü sorusu bulunuyor. Yemeksepeti uygulamasında karşılaşılan bu sorun için 'Sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimi bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranız döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler.” yazan bir mesaj yayınlandı.Yemek sepeti uygulaması çoğu kişinin severek kullandığı yemek sipariş etmee platformları arasında bulunuyordu. Geçtiğimiz mart ayında Yemeksepeti uygulamasının milyonlarca kullanıcısının verilerini çaldırdığı ortaya çıkmıştı. Yaşanan olayın ardından konuyla ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı. Sosyal medyada ve internet sitelerinde sık sık tartışma konusu olan Yemeksepeti uygulaması hakkındaki gelişmeleri çoğu kişi ilgiyle takip ediyordu. Bu sebeple en sık merak edilen sorular arasında dasoruları yer aldı. Verilerin sızdırılmasının ardından Nevzat Aydın tarafından yapılan açıklama oldukça ilgi çekmişti. Özür dileyerek konuyla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;'Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm gelişmeleri yapmayı sürdürüyoruz.”Bu sözlerin ardından çoğu kişi tarafından iddialar ortaya atılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından geçtiğimiz günlerde Nevzat Aydın istifa ettiğini açıklayarak sosyal medyada gündeme gelmişti. Nevzat Aydın'ın istifa ederek Yemeksepeti CEO'luğunu bırakmasının ardından yeni CEO'nun Mert Baki olduğunu belirtmişti. Oldukça konuşulan olayın ardından Yemeksepeti işçi komitesi de konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Yemeksepeti işçi komitesi tarafından yapılan açıklama şu şekildeydi;'Nevzat Aydın'a açık veda mektubu: İşçi düşmanı bilirdik' başlığıyla yapılan açıklamada 'Sayın Aydın; 1 Kasım'da Twitter'dan Yemeksepeti CEO'luğunu bıraktığınızı açıkladınız. Açıklamada Yemeksepeti'nin “haksız karalamalara” maruz kaldığını söylemişsiniz. Ama bunlar ne haksızdı, ne de karalamaydı.'7 Aralık Salı günü sabah saatlerinden itibaren uygulamaya giriş yapılamamasının ardından bu olaylar tekrar hatırlandı. Bu sebeple çoğu kullanıcısorusunu araştırdı. Yemeksepeti tarafından belirtilenlere göre teknik bir arıza sebebiyle girişlerde aksama olduğu belirtildi. Çoğu vatandaş da verilerin sızdırılmasının ardından konuyla ilgili geliştirmeler yapıldığı ve onarım çalışmaları sebebiyle teknik aksaklıklar yaşandığı iddialarında bulundu.