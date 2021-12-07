MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında 4 PKK'lı etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı: Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.