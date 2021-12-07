

MEB Yardımcı Kaynak Paketinde Neler Var?

MEB Yardımcı Kaynak Paketinden Kimler Yararlanabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kaynak çeşitliliğini arttırmak amacıyla ortaya konulan yardımcı kaynak paketi hakkında çoğu kişi araştırmalara başladı. En sık aratılan sorular isevesorusudur. MEB tarafından hazırlanan yardımcı kaynak paketlerinin üçüncüsünün de kullanıma açılmasıyla çoğu kişi konuyla yakından ilgilenmeye başladı.sorusu ve daha fazlası için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenciler için hazırlanan yardımcı kaynak paketinin üçüncüsü de öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunuldu. Bu sebeple en çok merak edilen sorular arasındasorusu oldu. Öğrenciler tarafından heyecanla beklenen üçüncü yardımcı kaynak paketi aralık ayının gelmesiyle beraber kullanılabilir hale geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendi sitesinden kullanıma açtığı yardımcı kaynak paketinde birçok eğitici ve öğretici kaynak yer alıyor. Çalışma soruları, etkileşimli sorular, örnek sorular, tekrar testleri, LGS Aralık ayı örnek soru kitapçığı, TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları ve daha birçok kaynak bulunuyor. Aralık ayında erişime açılan paketin içinde Etkinlik Kitabı, Öğretmen Kılavuzu, Çalışma Fasikülleri ve Çalışma Soruları da öğrencilerin kullanımına açıldı. MEB tarafından erişime açılan ve üçüncüsü yayınlanan yardımcı kaynak paketlerinin öğrencilerin dersleri pekiştirmesinde faydalı olacağı belirtilenler arasında yer alıyor.MEB yardımcı kaynak paketi çoğu kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu sebeple en çok merak edilenler arasındasorusudur. Yardımcı kaynak paketinin üçüncüsünün de öğrenci ve öğretmenlerin erişimine sunulmasının ardından çoğu kişi kimlerin paketten yararlanıp yararlanmayacağını merak ediyor. Bu paketin içerisinde diğerlerinden farklı olarak öğrenci etkinlik kitabı yer alıyor. 2. Sınıf Türkçe Süreç Değerlendirmesi için oluşturulan etkinlik kitapları öğrencilerin eğitimini desteklemek için kullanılıyor. Öğrenciler ve öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden kolaylıkla kaynaklara ulaşım sağlayabilir. Ayrıca kaynakların yayınlanmaya devam edeceğini belirten Milli Eğitim Bakanı şu açıklamalarda bulundu;"Öğrencilerimizi uzun aradan sonra okulları ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bir taraftan salgın koşullarında önlemlere ve kurallara riayet ederek eğitime devam ederken diğer taraftan hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını da telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlama kararı aldık. Arkadaşlarımızın yoğun emekleri ile 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar olan sınıf düzeyleri için hazırladıkları Yardımcı Kaynak Destek Paketini, ekim ve kasım aylarında yayımlamıştık. Bugün de aralık ayına ait destek paketini yayımladık. Tüm kaynaklara öğrenci ve öğretmenlerimiz kolaylıkla ulaşabilecekler. Diğer taraftan tüm öğrencilere bu kaynakları basılı olarak da ulaştıracağız. Her ayın ilk haftası bu paketi yayımlamayı sürdüreceğiz. Ayrıca, her ay yardımcı kaynak destek paketinin içeriğini de çeşitliliği de artıracağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum."