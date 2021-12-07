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Erken Yaşlanma Belirtileri Nelerdir? Erken Yaşlanma Neden Olur?

Erken yaşlanma birçok kişinin endişelendiği konular arasındadır. Bu sebeple erken yaşlanma neden olur sorusu sık sık merak edilir. Peki, erken yaşlanma neden olur? Erken yaşlanma belirtileri nelerdir? Erken yaşlanma nasıl engellenir? İşte merak edilenler...

Ekleme: 7.12.2021 - 11:20 Güncelleme: 7.12.2021 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
Erken Yaşlanma Belirtileri Nelerdir? Erken Yaşlanma Neden Olur?
Erken yaşlılık çoğu kişinin endişelendiği durumlar arasında yer alır. Özellikle kadınların bu durumun önüne geçmek için birçok yöntem denediği biliniyor. Erken yaşlanma altta yatan birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Genetik yatkınlık ve yaşam koşulları erken yaşlanmaya sebep olan durumlar arasındadır. Çoğu kişi erken yaşlılığın çözümlerini arar. Bazı tedbirler alarak bu durumu yavaşlatmak mümkündür. Bu sebeple en sık sorulan sorular arasında erken yaşlanma belirtileri nelerdir ve erken yaşlanma neden olur sorusu bulunur. Erken yaşlanma neden olur sorusuna cevap için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Erken Yaşlanma Neden Olur?


Erken yaşlanma çoğu kişinin endişe duyduğu konular arasında bulunur. Bu durum birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Genetik yatkınlık, yaşam tarzı ve koşullar bu durumun belirleyici etmenlerindendir. Erken yaşlanma neden olur sorusu için şu maddeler sıralanabilir;

-Güneş erken yaşlanmaya neden olan etmenlerdendir. Cilt yapısının korunmadığı zamanlarda güneşe maruz kalmak cildi yıpratmaya neden olur. Bu sebeple hücreler zarar görür ve erken yaşlanma belirtilerini ortaya çıkarır.

-Genetik faktörler de erken yaşlanmayı ortaya çıkaran değiştirilemez faktörlerdendir. Metabolizmanın nasıl çalıştığı ve benzeri durumlar erken yaşlanmayı ortaya çıkarır. Ayrıca bazı sağlık sorunları ve sendromlar da çocukluk çağında erken yaşlanma ortaya çıkmasına neden olabilir.

-Sigara ve alkol kullanımı da erken yaşlanmaya neden olabilir. Sigara cilt yapısını bozarak ve kolajen miktarını azaltarak yaşlanmaya neden olur. Cilt lekeleri ve kırışıklıklar sigara ve alkol nedeniyle ortaya çıkar.

-Düzenli bir şekilde uyku uyumamak da erken yaşlanmaya neden olabilir.

-Beslenmenin dengeli ve düzenli bir şekilde oluşturulmaması sebebiyle erken yaşlanma gelişebilir. Bu sebeple sağlıklı beslenmek bu durumu engellemek açısından büyük önem taşır. Aşırı yağlı besinlerden kaçınmak ve sebze tüketmek bu konuda dikkat edilmesi gerekenler arasında yer alır.

-Stres de çoğu kişinin maruz kaldığı ruh hallerindendir. Bu sebeple kişinin erken yaşlanma belirtileri göstermesine neden olabilir. Günlük yaşantıda stres ve gerginlikten uzak durmaya çalışmak bu konuda size yardımcı olacaktır.


Erken Yaşlanma Neden Olur?


Erken Yaşlanma Belirtileri


Erken yaşlanma belirtileri çoğu kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle kadınlar cildinde meydana gelen bazı sorunlar sebebiyle erken yaşlanma durumunun olup olmadığını araştırıyor. Erken yaşlanma belirtileri göz önüne alınarak bu konuda yapılacak bazı yaşam tarzı değişiklikleriyle erken yaşlanma sorununu ortadan kaldırabilirsiniz. Erken yaşlanma belirtileri şu maddeler halinde sırlanabilir;

-30'lu yaşlarda başlayan aşırı kırışıklık sorunu kolajen seviyesinin düşmesine bağlı olarak ortaya çıkar. Özellikle göz çevresinde ve yanaklarda bu durum görülür.

-Güneş lekeleri de çok fazla güneşe maruz kalmak ve zararlı ışınlardan korunmamak sonucunda ortaya çıkan durumlar arasında yer alır.

-Vücutta meydana gelen sarkmalar da erken yaşlanma belirtileri arasında bulunur.

-Ellerin zayıf ve güçsüz görünmesi kolaenin düşmesiyle beraber ortaya çıkar.

-Göğüs ve boyun bölgesinde meydana gelen renk değişiklikleri erken yaşlanma belirtilerindendir.

-Saç dökülmesi de erken yaşlanma belirtileri arasında sık sık karşılaşılan bir durumdur.

-Cildin nemini kaybetmesi ve kuruması da bu belirtiler arasında bulunur.


Uyku Felci Neden Olur?


Erken Yaşlanma Nasıl Önlenir?


Erken yaşlanma sorununu yaşayan çoğu kişi erken yaşlanma nasıl engellenir ve erken yaşlanma nasıl önlenir sorusuna cevap arar. Öncelikle erken yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasını engellemek için yaşam tarzında bazı değişiklikler yapmak gerekir. Sağlıklı ve dengeli beslenmek, uyku düzenine dikkat etmek ve stressiz bir yaşam yaşlanmanızın yavaşlamasını sağlayabilir. Cilt bakımı yapmak ve cildi güneşin zararlı ışınlarından korumak da bu konuda büyük önem taşır. Botoks ve tedavi edici cilt bakımları da bu konuda işinize yarayabilir.

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