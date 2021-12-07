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ASELSAN 'satış' iddialarını yalanladı: Hiçbir gerçeklik payı taşımıyor

Son dakika: ASELSAN'dan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'ne satıldığı yönündeki iddialarla ilgili açıklama geldi.

ASELSAN 'satış' iddialarını yalanladı: Hiçbir gerçeklik payı taşımıyor
Ekleme: 7.12.2021 - 23:29 Güncelleme: 7.12.2021 - 23:53 / Editör: Ozge Selin
ASELSAN 'satış' iddialarını yalanladı: Hiçbir gerçeklik payı taşımıyor
ASELSAN'dan yapılan açıklamada, ASELSAN'ın çoğunluk hissesinin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) ait olduğu hatırlatılarak haberlere yönelik hukuki hakların saklı olduğu belirtildi.

Bazı basın yayın kuruluşlarınca ASELSAN'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'ne satışı ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

"HİÇBİR GERÇEKLİK PAYI TAŞIMIYOR"

ASELSAN'dan yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında, ASELSAN'ınımız ile ilgili kaynağı belli olmayan iddialar dile getirilmektedir. Halkımızın bağışları ile kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz.

Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır."
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ASELSAN 'satış' iddialarını yalanladı: Hiçbir gerçeklik payı taşımıyor
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