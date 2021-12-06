Mega projelerde kritik yıl 2022! Geliyorlar; Hepsi bir arada..

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile savunma sanayinin potansiyel olarak işbirliği oluşturabilecek alanlardan birisi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin geldiği konum ve seviye onların ilgisini çektiğini biliyoruz. İlişkilerin yüksek olmadığı dönemde bile temas vardı. İlişkilerin yoluna girdiğinde bu temaların daha iyi olacağını belirtmek isterim" dedi.Demir, ABD'nin Hindistan'ın S-400 almasının CAATSA yaptırımlarına tabi olmayacağı değerlendirmelerine ilişkin de, "ABD'nin tavrı net şekilde turnusol kağıdı oldu" ifadelerini kullandı.MMU 2023'TE HANGARDAN ÇIKACAKSavunma ve Havacılık Sanayinde Küresel Stratejiler Konferansı kapsamında bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Demir, Rusya ile görüşmelerde çok sayıda işbirliği kalemi olduğuna değinerek, "Bunlar Milli Muharip Uçak (MMU) ile ilgili bazı konuları da içeriyor. MMU 2023te hangardan çıkacağı için seçtiğimiz bir motor tipi var, belirli sistemler var ama zaman geçtikçe bazı sistemlerin değiştirilerek, geliştirilerek yenilenmesi veya yerlileştirilmesi de gibi bir süreç olacak. Bu süreçte yerlileştirilecek sistemlerle ilgili Rusya tarafıyla görüşmeler olabilir" diye konuştu.İLİŞKİLERİN YÜKSEK OLMADIĞI DÖNEMDE BİLE TEMAS VARDIBAE ile savunma sanayinin potansiyel olarak işbirliği oluşturabilecek alanlardan birisi olduğunu dile getiren Demir, "Savunma sanayi rakamlarımıza baktığımızda kriz döneminde dahi savunma sanayinde ilişkilerimizin devam ettiğini gösteren rakamlar var.Türkiye'nin geldiği konum ve seviyenin onların ilgisini çektiğini biliyoruz. İlişkilerin yüksek olmadığı dönemde bile temas vardı. İlişkiler yoluna girdiğinde bu temaslar daha iyi olacak" değerlendirmesinde bulundu.ABD'NİN TAVRI TURNUSOL KAĞIDIS-400 konusunda iki sistem için masaya oturulduğunu ve ikinci sistem için ortak üretim ve işbirliği konusunda adımlar atıldığını bildiren Demir, Patriot konusunda herhangi ABD ile bir gelişme ve ya temas olmadığını dile getirdi.Hindistan'ın S-400 konusundaki görüşmelerini bildiklerini söyleyen Demir, "ABD'nin Hindistan'a istisna tanımakla ilgili inisiyatifi var, bunu görüyoruz. Çok da şaşırtıcı değil. ABD'nin tavrı net şekilde turnusol kağıdı oldu" dedi.UKRAYNA'YA SİHA SATIŞI, ÖNCEKİ ANLAŞMALARIN GEREĞİUkrayna'ya bir parti SİHA satıldığını anımsatan Demir son dakika açıklamalarına şöyle devam etti:Son dakika | Mega projelerde kritik yıl 2022! Geliyorlar; Hepsi bir arada..."Şimdi Rusya ile gerginlik varken satıyoruz diye bir şey yok. Bu bir süreçti. Baştan konuşulan parti anlaşmaları vardı. Ukrayna'nın belli üretim ve yatırım projeleri vardı. Daha önceki anlaşmaların gereği olarak baştan beri ne konuşulduysa o projenin ilerlemesi bu. Son gelişmelerle ilgisi yok. Gerginlik üzerine Türkiye, Ukrayna'ya İHA ve SİHA gönderiyor anlayışı olmasın."İLERİ AŞAMA SİSTEME DOĞRU GİDECEĞİZUzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SİPER'in bir nihai halinin bir de aşama aşama gittikleri bir halinin olduğunu kaydeden Demir, "Nihai SİPER çok daha iyi olacak ve dediğimiz gibi adım adım S-400 veya daha ileri aşamadaki bir sisteme doğru gidiyor olacağız" açıklamasında bulundu.SON DAKİKA | ANADOLU HİZMETE ALINDIKTAN SONRA SİHA ENTEGRE EDİLECEKTCG Anadolu gemisinin 2022'nin erken zamanlarında hizmete girmesi için çalıştıklarını belirten Demir, "Gemimize orijinal dizaynında olduğu gibi önce hizmete alıp, SİHA çalışmalarını olgunlaştırıp hazır olduğunda entegre etme planımız var" dedi. HÜRKUŞ'un Azerbaycan'dan ilgi gördüğünü ifade eden Demir "Yakında inşallah bu konuda gelişmeler göreceğiz" ifadesini kullandı.DAHA ÖNCE KONUŞULAN ÇERÇEVEDE PLANLAYACAĞIZSAMP-T konusunda bir tanımlama çalışması başlatıldığını anımsatan Demir, "Salgının da etkisiyle çok hızlı bir ilerleme olmadı ama tanımlama çalışmamız bitti. Birkaç detay imzamız var. Ondan sonra oturup daha önce konuştuğumuz çerçevede görüşüp SAMP-T'yi planlayacağız" açıklamasını yaptı.Son dakika | Mega projelerde kritik yıl 2022! Geliyorlar; Hepsi bir arada...MESELE RAYINA SOKULACAKAltay tankı güç grubu konusunda alternatif ülkenin Kore olduğunu belirten Demir, salgının etkisiyle Kore tarafında yavaşlama olduğunu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretinde konunun gündeme getirildiğini kaydetti. Koreli muhatabı ile görüşmeleri olduğunu anlatan Demir şunları söyledi:"Alt seviye bürokraside birkaç işlem var. Şubat ayında bir araya gelinecek. Üst düzeyde inisiyatifle meselenin rayına sokulacağı yönünde bildirim aldık. Yerli motor çalışmalarında 1000 beygir grubunda motor sisteminde hem motor hem transmisyonda testlere başladı. 1500 beygir motorda (Altay motoru) transmisyon aşamasına gelindi."ÇİP KONUSU GÜNDEMİMİZDESavunma sanayi sektörünün dünyada oratya çıkan çip krizinde büyük ölçüde etkilemediğini anlatan Demir, "Çip üretimi konusunda adımlar attık.TÜYAR diye şirket kurduk, amacı yerli çip üretimi strateji koyup adım atmak, gelişmeler oluyor. Büyük yatırım isteyen proje, belki kısımlara ayırıp hazmedilebilir konularda yatırımlarla hayata geçirmek istiyoruz.