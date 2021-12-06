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ABD'de Kovid-19 aşısı kararı! New York'ta çalışanlara Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriliyor

ABD'nin New York kentinde, tüm özel sektör çalışanlarına yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı zorunluluğu getirilecek..

ABD'de Kovid-19 aşısı kararı! New York'ta çalışanlara Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriliyor
Ekleme: 6.12.2021 - 18:52 Güncelleme: 6.12.2021 - 18:59 / Editör: Ozge Selin
ABD'de Kovid-19 aşısı kararı! New York'ta çalışanlara Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriliyor
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından "Aşı zorunluluğu ve teşviklerle bu virüsü yenebileceğimizi kanıtladık. Şimdiyse özel sektör çalışanlarına aşı zorunluluğu ile bunu bir adım daha ileri taşıyoruz." açıklamasında bulundu..

De Blasio, MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada ise özel sektör çalışanlarına aşı zorunluluğu uygulamasının 27 Aralık'ta başlayacağını söyledi. New York kenti, daha önce de belediye çalışanlarına, restoranlara, eğlence sektörüne ve spor salonlarına aşı zorunluluğu getirmişti.

Kentte 14 Aralık'tan itibaren restoranlar ile tiyatro ve sinema gibi eğlence mekanlarında 5 ila 15 yaş arasındaki çocuklardan da aşı kartı göstermeleri istenecek.Yetişkinlere ise restoranlarda en az iki doz aşı zorunluğu getirilecek. New York'ta şimdiye kadar nüfusun yüzde 90'ına en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

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ABD'de Kovid-19 aşısı kararı! New York'ta çalışanlara Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriliyor
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