TUSİAD Başkanı Simone Kaslowski Kimdir? TUSİAD Üyeleri Kimler?

TUSİAD Nedir?

TUSİAD Başkanı Sımone Kaslowski Kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TUSİAD’a karşı yapılan konuşmasından sonra birçok kişi TUSİAD ile ilgili olarak araştırmalarını hızlandırmaya başladı. Konu kapsamında en çok araştırılanlar arasındavesorusu oldukça merak ediliyor. TUSİAD tarafından yapılan ekonomiyle ilgili açıklama sonrası birçok kişvesorularına cevap aramaya başladı. TUSİAD üyeleri ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.TUSİAD tarafından en merak edilenler arasındasorusu yer alıyor. TUSİAD Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği olarak belirtilir. 1971 senesinde Türkiye’de bulunan girişimcilerin ve iş insanlarının kurduğu TUSİAD Türk ekonomisine değer katmak için faaliyetlerini devam ettirir. Ekonomiyle ilgili olarak yaptıkları açıklama sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TUSİAD için “Fiyat artışlarının insanlarımızın günlük hayatları üzerinde açtığı sıkıntıyı elbette biliyoruz. Ama vesayete, terör örgütlerine, darbecilere nasıl direndiysek bunlara karşı da direneceğiz. Ey TÜSİAD ve yavruları sizlere sesleniyorum. Sizin tek göreviniz var yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bu konuda ne yapıyorsunuz? Kalkıp hükümete saldırmanın farklı versiyonlarını aramayın. Bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de iyi biliyorum. Sizin derdiniz başka, bizimki bambaşka. Bu millet bu fırsatı size vermeyecek. Dün millet olarak kendi canımız pahasına istikbalimizi korumuştuk, bugün de aynısını yapacağız. Salgında bu kuruluşlar ne kadar milletin yanında oldular? Bu ülkeyi 1 dolar karşılığında vatandaşlarını satanların ellerine bırakmadık, bırakmayacağız. Bu ülkeyi döviz kuru üzerinden yeniden değiştirmek isteyenlerin eline teslim etmeyeceğiz. Türkiye'nin ekonomide OHAL değerlendirmesi, akıl karışıklığının ötesinde büyük bir yanlıştır. Ülkemizin ekonomi planlaması belirlediğimiz doğrultuda ilerlemektedir. Ekonomide bir kural vardır; Dere yatağında akar. Ve bizim de takip ettiğimiz yol budur. Buradan tüm vatandaşlarıma ekonomide verdiğimiz mücadelede devletlerinin yanında daha güçlü şekilde yer almalarını istiyorum. Cuma gününden beri bir dedikodudur almış başını gidiyor. 'Pazartesi'den itibaren finans piyasalarında sorunlar yaşanacakmış' bunu ancak ihanet içinde olanlar söyler. Bunlar, aynı zamanda keramet ehli herhalde. Merak etmeyin, böyle bir durum söz konusu değil. Biz dimdik ayaktayız. Göreve geldiğimizde unutmayın, Türkiye'nin IMF'ye borcu 23 milyar dolardı. MB'nin döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Başbakanlığım döneminde 135 milyar dolara kadar çıkardık. Daha sonra bir düşüş yaşandı. Cumhurbaşkanıydım. Şimdi yeniden 100 milyarın üzerine döviz rezervimiz çıkmış vaziyette. Toparlayacağız, daha da yukarı çıkacak. Nasıl 27,5 milyardan buralara getirdiysek, şimdi yine aynı şekilde yukarılara çıkaracağız, çıkarıyoruz. Bizim kasamız boş değil. Türkiye'ye karşı oynanan oyunun döviz kurunu tutmak da bizim elimizdedir. Her birimiz üzerimize düşen görevi yaparsak, birkaç ay içinde daha güçlü bir Türkiye'nin önüne kapıların açıldığını göreceğiz.” ifadelerini kullandı.Eğitim hayatına İstanbul’da başlayan ve ABD’de üniversite eğitimi alan Sımone Kaslowski hakkında birçok detay merak ediliyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklama sonrasısorusu merak ediliyor. Aile şirketi Organik Kimya İstanbul’da görev yapan Sımone Kaslowski ünlü iş insanları arasında yer alıyor. TUSİAD üyeleri de birçok kişinin araştırdığı konular arasındadır. İşte herkes tarafından merak edilenSİMONE KASLOWSKİ, Yönetim Kurulu BaşkanıMURAT ÖZYEĞİN, Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıParlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Eş BaşkanıEnerji ve Çevre Yuvarlak Masası BaşkanıMEHMET TARA, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, SaymanÜyeler ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiBAHADIR BALKIR, Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıSanayi Politikaları Yuvarlak Masası BaşkanıBARIŞ ORAN, ÜyeEkonomi ve Finans Yuvarlak Masası BaşkanıBATU AKSOY, ÜyeKalkınma Politikaları Yuvarlak Masası BaşkanıFATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU, ÜyeYatırım Ortamı Yuvarlak Masası BaşkanıİREM ORAL KAYACIK, ÜyeGirişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası BaşkanıNÜKET KÜÇÜKEL EZBERCİ, ÜyeSosyal Politikalar Yuvarlak Masası BaşkanıÖNDER SEZGİ, ÜyeParlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Eş BaşkanıSERKAN SEVİM, ÜyeDijital Türkiye Yuvarlak Masası BaşkanıB.CAN YÜCAOĞLU, ÜyeKüresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası BaşkanıEBRU DİCLE, Üye (Genel Sekreter)