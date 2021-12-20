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Trendyol Çekilişi Açıklandı Mı? Trendyol Kura Çekimi Saat Kaçta?

Trendyol çekilişi birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyordu. Trendyol kura çekimi saat kaçta sorusu da bu sebeple oldukça merak ediliyor. Peki Trendyol çekilişi ne zaman? Trendyol kura çekimi ne saat kaçta? Trendyol kura çekimi belli oldu mu?

Ekleme: 20.12.2021 - 12:54 Güncelleme: 20.12.2021 - 13:15 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Çekilişi Açıklandı Mı? Trendyol Kura Çekimi Saat Kaçta?
Trendyol tarafından düzenlenen çekilişlere birçok insan katıldı. Bu sebeple konuyla ilgili birçok detay sık sık aratılıyor. En sık aratılan konular arasında Trendyol çekilişi ne zaman ve Trendyol kura çekimi saat kaçta soruları en çok aratılanlar arasında yer alıyor. Trendyol tarafından yapılan Mercedes ve iPhone çekilişi katılımcılar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu konu kapsamında sık sık aratılanlar arasında Trendyol çekilişi ne zaman sorusu yer alıyordu. Çekilişin 21 Aralık Pazartesi günü yapılacağının duyurulmasıyla birçok katılımcı çekiliş sonuçlarının ne zaman belli olacağını merak ediyor. Trendyokl çekilişi saat kaçta ve Trendyol çekilişi ne zaman sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Trendyol Çekilişi Saat Kaçta?


Trendyol çekilişinin 20 Aralık Pazartesi günü yapılacağının belirtilmesiyle konuyla ilgili olarak birçok araştırma yapılmaya başlandı. Bu sebeple Trendyol çekilişi ne zaman ve Trendyol çekilişi saat kaçta soruları sık sık aratılıyor. Trendyol tarafından Mercedes ve iPhone verilen çekiliş için birçok katılımcı oldukça heyecanlı. 2-20 Kasım tarihlerinde düzenlenmiş olan çekilişte Trendyol cüzdan üzerinden yapılan 300 lira ve üzeri alışverişte çekilişe katılma hakkı veriliyor. Mercedes, iPhone ve 1.100 kişiye verilecek olan çekilişin NOTER huzurunda gerçekleştirileceği belirtildi. Trendyol çekilişinin 20 Aralık Pazartesi günü 11.00’da gerçekleştirilmesinin ardından kazananlar da oldukça merak edildi. Çekiliş sonucunda verilecek hediyelerin 1 kişi 2021 model Mercedes C200 d FL AMG otomobil (Piyasa değeri 827 bin 49 lira), 10 kişiye Apple iPhone 13 256 GB (Piyasa değeri 12 bin 999 lira) olduğu da belirtilenler arasında yer alıyor.


Trendyol Çekilişi Açıklandı Mı? Trendyol Kura Çekimi Saat Kaçta?

Trendyol Çekilişi Ne Zaman?


Trendyol hakkında sık sık aratılanlar arasında çekilişin ne zaman olduğu merak ediliyor. Bu konu kapsamında sık sık aratılanlar arasında Trendyol çekilişi ne zaman sorusu yer alıyor. Trendyol’un kura çekimi yapacağı tarihin gelmesiyle çekilişe katılan birçok kişi konuyla ilgili araştırmalara başladı. Bu konu kapsamında verilen hediyeler de merak ediliyordu. Trendyol tarafından belirtilenlere göre 1 kişiye Mercedes 10 kişiye ise iPhone telefon verileceği belirtilmişti. İptal ve iade sonucunda çekiliş hakkının kaybolup kaybolmayacağı da oldukça merak ediliyor. İstenildiği kadar katılım sağlanabilen bu çekilişte iptal ve iade sonucunda katılımınız iptal edilecektir. Kazanılan hediyelerin satılması da Trendyol için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Bu sebeple verilen teknolojik aletlere ihtiyacı olamayan kişiler tarafından sık sık merak edilen bu soru için trendyol tarafından koyulmuş herhangi bir yasak bulunmamaktadır. Verdiği hediye çekleriyle çekilişe katılımın oldukça artması birçok kişi tarafından Trendyl çekilişi ne zaman ve Trendyol çekilişi saat kaçta sorularına cevap aramasına neden oldu. Birçok influecer ile çalışan ve sık sık reklamlarıyla da karşılaştığımız Trendyol yaptığı çekilişlerle de arama motorlarında oldukça aratıldı. Trendyol çekilişinin 20 Aralık Pazartesi günü yapılacağı belirtilenler arasında yer alıyordu. Bu konu kapsamında heyecanla beklenen günün gelmesiyle çekilişin ne zaman yapılacağı da oldukça merak edildi. Trendyol çekilişin 20 Aralık Pazartesi günü saat 11.00’da noter huzurunda gerçekleştiğini belirtti.

Trendyol Çekilişi Açıklandı Mı? Trendyol Kura Çekimi Saat Kaçta?
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