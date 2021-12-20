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Karabük’te 12 yaşındaki çocuğa tepki çeken gözaltı: Soruşturma başlatıldı

Çalıntı olduğu iddiasıyla durdurulan 12 yaşındaki çocuk polis ekiplerince yere yatırılarak gözaltına alınması sonrası Valilik tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Ekleme: 20.12.2021 - 09:49 Güncelleme: 20.12.2021 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Karabük’te 12 yaşındaki çocuğa tepki çeken gözaltı: Soruşturma başlatıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesi Atatürk Mahallesi Kaya Erdem Caddesi'nde polis ekipleri, 12 yaşındaki Miraç Akgün'ün kullandığı bisikleti çalıntı olduğu gerekçesiyle durdurdu.

Bisikleti alınmaya çalışılan çocuk, kaçırılacağını zannedip korkup direnmeye başlayınca polis ekiplerince zorla yere yatırıldı.

GÖZALTI TEPKİ ÇEKTİ
Talihsiz çocuğun “Korkuyorum, yardım edin, bisiklet vallahi billahi benim” çığlıklarına rağmen gözaltına alındığı anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Bazı vatandaşların tepki gösterdiği olayla ilgili hastaneden darp raporu alan Akgün ailesi, polislerden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“SANKİ KAÇIRACAKLARMIŞ GİBİ HER YERİMDEN TUTTULAR”
O anları gazetecilere anlatan 12 yaşındaki Miraç Akgün, sinemadan çıkıp gelirken yolun karşısına geçtiğinde bir aracın gelip bir anda önünde durduğunu belirterek, “Çok korktum. Arabadan inen biri, sert bir şekilde kolumdan tuttu. Bırak beni diyorum, bırakmıyor. Bana ‘Bu bisikleti nereden aldın, nereden çaldın' diyor. Kaçmayı deniyorum, olmuyor. Sonra diğeri geldi belime sarıldı, uygun olmayacak bir şekilde. Yine kaçmaya çalışırken, ikisi tuttu. Yere düştüm bisikletime sarıldım. Tutundum baya ama yine çekiyorlar. Ben o sıra yardım edin diye bağırıyorum. Bana polisim demeden saldırdı. Babamı arayalım, babam memur diyorum dinlemiyor beni. Acayip korktum. Sanki kaçıracaklarmış gibi her yerimden tuttular, çok kötüydü.” dedi.


“PSİKOLOJİK OLARAK BİTMİŞ, TÜKETMİŞLER ÇOCUĞU”
Kendisini arayan polislerin hırsızlıkla itham ettiğini anlatan baba Ferhat Akgün ise “Emniyete gittim, oğlum arabadan bir indi. Üzeri, dizleri, pantolonu çamur bir halde. Hüngür hüngür ağlıyor. Psikolojik olarak bitmiş, tüketmişler çocuğu. Biz bunu hırsız zannettik, bir şey yapmadık, kendini yerlere attı dediler. Ondan sonra biz hiçbir yerine dokunmadık bu çocuğun dediler. Kamera kayıtlarına baktığımızda kendi oğlumun anlattığı gibi yerlerde sürüklüyorlar.” diye konuştu.

“NEREYE GİDİYORSA GİTSİN ŞİKAYETİNİ YAPSIN DEMİŞLER”
Bir çocuğa bu şekilde yaklaşılmayacağını aktaran baba Akgün, “Bunu gidip peşinden takip edip kapısını tıklasaydınız dedim. Bize iş mi öğretiyorsunuz, 12 yıllık memurum senden mi öğreneceğiz dediler. Ayıp, çocuğu ne hale getirmişsiniz dedim. Yüzüne tükürülecek insansınız dedim. Orada çocuğumu darbetmişler o halde bile üzerimize geliyorlar. Kardeşim de özür dileyin sizden şikayetçi olur demiş. Nereye gidiyorsa gitsin şikayetini yapsın demişler.” ifadelerini kullandı.

‘3,5 SAAT İFADEMİZ ALINMADI' İDDİASI
Akgün, hastaneden rapor alıp karakola gittiklerinde ifadelerinin alınmadığını, 3,5 saat bekletildiklerini iddia etti.

Olay sonrası oğlunun uyuyamadığını kaydeden Akgün, “Bırakın beni ben çalmadım” diye defalarca uykusundan uyandığını ve sakinleşmesi için serum yaptırmak üzere hastaneye götürdüğünü anlattı.

Akgün, savcılığa giderek yeniden şikayetçi olacaklarını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada ise Safranbolu'da bisiklet hırsızlığı üzerinde çalışan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli iki sivil polis memurunun ilgili konu ile alakalı araştırma yaptığı sırada eşkale uyan Miraç Akgün'ü durdukları ve çocuğun kaçmak istediği iddia edildi.

Yapılan inceleme sonrası bahsi geçen çocuğun bisiklet hırsızlığının faili olmadığı ve görevli polis memurlarının müdahalesinin maksadını aştığının ifade edildiği açıklamada, “Yaşanan bu talihsiz olay, valiliğimizi ve emniyet teşkilatımızı derinden üzmüştür. Bu talihsiz olaya muhatap olan çocuğumuzun yaşadığı bu travmadan dolayı çocuğumuz ve ailesinden özür diliyoruz. Olayda dahili bulunan görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır.” denildi.

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