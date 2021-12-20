İngiltere’de çocuklara şiddet giderek artıyor! Bakıcı vahşeti kamera

Son aylarda sık sık çocuk cinayetleriyle gündeme gelen İngiltere’de bu kez bakıcı şiddeti gündeme damgasını vurdu. Bir kreşte yaşanan şiddet görüntüleri, ülkede önlemez bir şekilde yükselen soruna bir kez daha dikkat çekti.

İngiltere'de son dönemde giderek artmaya başlayan çocuğa şiddet olaylarına, bir yenisi daha eklendi.Geçtiğimiz aylar boyunca gündemden düşmeyen 6 yaşındaki Arthur Labinjo-Hughes'un korkunç ölümünün ardından 16 aylık bebek Star Hobson'ın annesinin kız arkadaşı tarafından katledilmesi de büyük yankı uyandırmıştı.Özellikle koronavirüs salgını döneminde gelen ev kısıtlamalarının, çocuğa şiddet olaylarını tetiklediği belirtilirken, İngiliz yetkililerinin önlem almada yetersiz kalması da eleştirilerin hedefi olmuştu.Çocuğa şiddeti denetlemekte harekete geçmekte başarısız olduğu söylenen otoritelerin denetim eksikliği bu kez bir kreşte yeni bir olaya neden oldu.İngiliz The Sun gazetesinde yayınlanan kamera görüntüleri, bir kreşte yaşanan şiddeti gözler önüne serdi. Devlet onaylı bir bakımevinde çalışan 36 yaşındaki bakıcının, ağlayan bebeklere uyguladığı şiddet ülkeyi bir kez daha ayağa kaldırdı.Ağlayan çocukların yüzüne oyuncak ayı bastırarak onları boğmaya çalışan bakıcının görüntüleri, izleyenleri şoke etti.Bebekleri boğmaya çalıştığı o anlarda, 'Eğer bundan hoşlanmıyorsan ağlamayı keseceksin' dediği duyulan kadının, başka çocuklara da benzer şekilde davrandığı ortaya çıktı.Skandal görüntülerin ardından kreşin kapatıldığı duyuruldu.