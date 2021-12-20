  • USD: 17,47 - 17,50
  • EURO: 19,68 - 19,71
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun öldürülmesinde eski rektör ve 3 yönetici hakkında hapis istemi

İzmir'de, Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun Edebiyat Fakültesi yanında çıkan kavgada bıçaklanıp öldürülmesiyle ilgili açılan davada savcı mütalaa verdi. Savcı, Ege Üniversitesi eski rektörü Candeğer Yılmaz, eski rektör yardımcısı Atilla Silkü, eski genel sekreter Mehmet Bülent Özkan, eski Edebiyat Fakültesi dekanı sanık Ersin Doğer için 'görevi kötüye kullanma' suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası istedi.

Ekleme: 20.12.2021 - 16:55 Güncelleme: 20.12.2021 - 17:03 / Editör: Ozge Selin
Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun öldürülmesinde eski rektör ve 3 yönetici hakkında hapis istemiEge Üniversitesi'nde, 2015 yılı Şubat ayında ülkücü öğrenciler ile savcılık iddianamesinde 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' diye söz edilen diğer öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili yürütülen yargılama sürecinde sanık Nurullah Semo, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, 'terör örgütü üyeliği' suçundan da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Verilen karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozularak 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilmişti.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun öldürülmesinde eski rektör ve 3 yönetici hakkında hapis istemi

'OKULDA TEDBİR YOKTU'
Çakıroğlu'nun öldürülmesiyle ilgili olarak olayda kusuru bulunduğu gerekçesiyle Ege Üniversitesi eski rektörü Candeğer Yılmaz, eski rektör yardımcısı Atilla Silkü, eski genel sekreter Mehmet Bülent Özkan, eski Edebiyat Fakültesi dekanı Ersin Doğer hakkında da İzmir 41'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı.
İzmir 41'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem ve babası Fuat Mahir Çakıroğlu ile taraf avukatları katıldı. Olay tarihinde Bornova'da emniyet müdürü olarak görev yaptığını söyleyen ve mahkemede tanık olarak dinlenen M.Z.S., 'Olay günü saat 16.30-17.00 civarında üniversitenin güvenlik amiri beni arayıp üniversitenin içerisinde kalabalık bir grup olduğunu, bir sorun çıkabileceğini söyledi. Ben il güvenlik şube müdürünü, çevik kuvvet şube müdürünü ve terör şube müdürünü aradım. Yanımda araştırma büro amiri vardı. Onunla gittik. Üniversiteye geçiş yaptık ve olaya müdahale ettik. Biz gittiğimizde olay olmuştu. Orada herhangi bir tedbir yoktu' dedi.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun öldürülmesinde eski rektör ve 3 yönetici hakkında hapis istemi
Eski Edebiyat Fakültesi dekanı Ersin Doğer

'ÇAKIROĞLU HEDEF GÖSTERİLMİŞ'
Konuşmanın ardından savcı, esas hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, Ege Üniversitesi eski rektörü Candeğer Yılmaz, eski rektör yardımcısı Atilla Silkü, eski genel sekreter Mehmet Bülent Özkan, eski Edebiyat Fakültesi dekanı Ersin Doğer'in görevlerini kötüye kullandıkları kanaatine varıldığını, bunun da Çakıroğlu'nun öldürülmesiyle sonuçlandığı söyledi. Yönetimin, PKK/KCK, DHKP-C sempatizanı öğrencilere ceza vermediği gibi yazılı ikaz dahi yapılmamasından dolayı bu cesaretle eylemlerin sıklığını ve eylemlerdeki şiddetin dozunun arttırıldığı da mütaalada yer aldı. Mütalaada, Çakıroğlu'nun PKK/KCK örgütü, 'Kampüs Cadıları' adlı grup tarafından hedef gösterildiği, derslere ve sınavlara girmesinin engellendiği bunun yanı sıra tüm öğrencilerinin eğitim hakkının engellenmesine karşılık gerekli tedbirleri almadıkları da belirtildi.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun öldürülmesinde eski rektör ve 3 yönetici hakkında hapis istemi
Eski rektör yardımcısı Atilla Silkü

'ÇAKIROĞLU ÖLMEDEN ÖNLEMLER ALINABİLİRDİ'
Çakıroğlu'nun ölümünün ardından kampüs giriş ve çıkışlarına turnike konulduğunun, kamera sayısının artırıldığının ve kampüs çevresinin tel örgüyle çevrildiğinin altını çizen savcı, bu önlemlerin Çakıroğlu'nun hayatını kaybetmesinden önce de alınabileceğinin altını çizdi. Edebiyat Fakültesi Ege Kafe çevresinde, 'Hozan Serhat' isimli alanda terör örgütü yanlısı ve sempatizanı, öğrenci ve öğrenci olmayan kişilerin terör örgütüne ilişkin propaganda mahiyetinde sayılabilecek çeşitli faaliyetlerde bulundukları, terör örgütü liderinin fotoğrafını bu alanda paylaştıkları, elektrik ihtiyaçlarını da edebiyat fakültesinden uzatılan elektrik kablosu vasıtasıyla giderdiklerinin belirlendiği de mütalaada yer aldı. Toplanan deliller ışığında savcı, sanıkların 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmalarını istedi. Mütalaanın ardından sanıklar, savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Sanıkların süre talebini kabul eden hakim, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Ak Parti'den vergi muafiyeti açıklaması! 'Memur dahil tüm çalışanlara uygulanacak...'
İletişim Başkanı Altun’dan İHA muhabiri Ahmet Demir’e destek: Kabul edilemez
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kerkük açıklaması
PKK elebaşı Karasu: CHP İYİ Parti ve HDP birleşip hükümeti indirmeli halk sokağa çıkmalı
Yine İETT yine olay! Arıza yapan otobüsün motoru alev aldı
'Uzaya renk veren' Türk doktoru NASA'nın internet sitesinde
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması!
Muharrem Sarıkaya'dan istifa
CHP'li Ankara'da vatandaş yine mağdur! Yağış önceden biliniyordu, önlem nerede Mansur Yavaş?
Yüzde 1.29 120 ay taksitle hemen evinizi alın! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası anlaşmalı konut projeleri herkesi ev sahibi yapıyor
Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmasına Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden saatler sonra zoraki kınama
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı Ahmet Demir'den yeni açıklama: 'Yemek ısmarlayayım' dedi, daha fazla saçmalamaması için...
Pınar Gültekin cinayetinde son dakika: İtiraz savaşları! Katil Cemal Metin Avcı'nın ailesi...
Bir bomba iddia daha! 'Muharrem Sarıkaya, yedi aylık hamile gazeteciye daha fazlasını yaptı'
Elon Musk, 'Türkiye' baskısına boyun eğmedi! Şantajcı belli oldu!
Önce reklam sonra vurgun! FOY Token battı: ‘Bağımsız gazeteci’ yalanları böyle çöktü
ABD Savunma Bakanlığı Danışmanı Scott Crino'dan Türkiye’nin İHA/SİHA konusundaki başarısına övgü dolu sözler
BES’te olanlara güzel haber! 1 Ocak'ta başlıyor
TÜSİAD neden sanayici derneği gibi değil tefeci gibi davranıyor? Hükümeti tehdit eden TÜSİAD'a tepkiler çığ gibi
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul!
Bu illerde yarın okullar tatil edildi

Bu illerde yarın okullar tatil edildi

Şanlıurfa'da piyasa değeri 2 milyon dolar olan tarihi eser ele geçirildi

Şanlıurfa'da piyasa değeri 2 milyon dolar olan tarihi eser ele geçirildi

Giresun’da üniversiteliler hurdalarla güneş enerjisiyle çalışan araç üretti

Giresun’da üniversiteliler hurdalarla güneş enerjisiyle çalışan araç üretti

Karabük’te 12 yaşındaki çocuğa tepki çeken gözaltı: Soruşturma başlatıldı

Karabük’te 12 yaşındaki çocuğa tepki çeken gözaltı: Soruşturma başlatıldı

Ünlü iş insanına şantaj şoku! 'Para vermezsen eşine göndereceğim ailenle paylaşacağım'

Ünlü iş insanına şantaj şoku! 'Para vermezsen eşine göndereceğim ailenle paylaşacağım'

Türk devletlerinden uzayda işbirliği: 'Tarihi bir adım atıyoruz'

Türk devletlerinden uzayda işbirliği: 'Tarihi bir adım atıyoruz'

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor