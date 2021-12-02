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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla bir araya geldi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yerli yatırımcılarla bir toplantı gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcılarla yapılacak toplantının 16:00'da gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla bir araya geldi
Ekleme: 2.12.2021 - 11:20 Güncelleme: 2.12.2021 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla bir araya geldi
Merkez Bankası döviz piyasasına yapılan müdahale sonrası yatırımcılarla kritik bir toplantı gerçekleştiriyor.

Çevrimiçi olacak toplantıların 1 saat sürmesi planlanıyor. Başkan Kavcıoğlu'nun toplantıya Ankara'dan katılması bekleniyor.

Ekonomistler toplantıda 2014'ten sonra ilk kez gerçekleştirilen döviz piyasası müdahalesinin önemli başlıklardan biri olacağını ifade ediyor.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. Merkez Bankası en son Ocak 2014 tarihinde 3.2 milyar dolarlık doğrudan satım müdahalesinde bulunmuştu.



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