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İngiltere’deki elektrik krizi boyut değiştirdi! Kemer sıkma politikası devrede!

Uzun zamandır enerji krizinin pençesinde olan İngiltere’de, kırmızı alarm durumu devam ediyor. Tedarik zincirindeki aksamalarla başlayan akaryakıt sıkıntısının tüm enerji sektörünü vurmasıyla firmalardan peş peşe iflas açıklamaları gelirken, İngiliz basını önlenemeyen kriz nedeniyle halka “Tasarruf yapın” çağrılarında bulunmaya başladı.

İngiltere’deki elektrik krizi boyut değiştirdi! Kemer sıkma politikası devrede!
Ekleme: 2.12.2021 - 11:07 Güncelleme: 2.12.2021 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
İngiltere’deki elektrik krizi boyut değiştirdi! Kemer sıkma politikası devrede!
Koronavirüs salgınıyla birlikte enerji sektöründe başlayan kriz, küresel ölçekte etkilerini sürdürüyor. İlk olarak İngiltere'de, akaryakıt tedarik zincirindeki aksamaların önlenememesiyle yaşanan kriz, Fransa ve Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa'ya sıçramış, ABD de aynı krizden payını almıştı.

İFLASLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Krizin ilk görüldüğü ülke olan İngiltere ise, bu krizi atlatmakta oldukça zorlanıyor. Doğal gaz ve elektrik fiyatlarının son bir ayda 2 kat arttığı ülkede, elektrik firmaları da birbiri ardına iflas açıklamalarında bulunuyor. Eylül ayının başından bu yana iflas eden enerji şirketi sayısının 11'i aştığı ülkede soğuyan havalar da durumu giderek kötüleştiriyor.

Ülkedeki yüksek enflasyon oranlarının da, hane bütçelerinde ciddi kısıtlamalar getirmesi bekleniyor.

Zor durumda olan elektrik firmalarının, sağlayıcılık yapmakta zorlanması beklenirken İngiliz basını, önümüzdeki aylarda İngiliz hanelerini bekleyen yüksek fiyatları duyurmaya başladı.

The Guardian, iflasın eşiğinde olan birçok enerji firmasının durumu nedeniyle İngiliz tüketicilerin faturalarında 120 sterlinlik bir artış beklendiği konusunda uyarı yayınladı. Firmaların, kendi maliyetlerini karşılamak için giderlerini tüketiciye yansıtacağını belirten The Guardian, vahim tabloyu da paylaştı.

FARK FATURALARA YANSIYACAK

Birleşik Krallık genelinde, doğal gaz ve elektrik sağlayıcısı firmaların arkalarında bıraktığı 3.2 milyar sterlinlik borcu, halkın ödemek zorunda olduğunu belirten The Guardian'ın bu haberi, ülkedeki durumun giderek kötüleştiğini kanıtladı.

Halkın en çok ulaştığı gazetelerden biri olan Mirror ise, tasarruf yapmanın püf noktalarını okuyucularıyla paylaşmaya başladı.

"ÇAMAŞIRLARINIZI KURUTMAYIN"

2022 yılının ilk aylarından itibaren enerji faturalarında 240 sterlinlik bir fark olabileceği konusunda uyarılarda bulunan Mirror, standart bir İngiliz hanesinin enerji giderinin 1360 sterline yükselebileceğini belirtti.

Ülke genelinde panik yaratan maliyetler nedeniyle enerji kuruluşu Energy Saving Trust, faturaların nasıl azaltılabileceğiyle ilgili tavsiyelerde bulundu.

Kullanılmayan cihazların geceleri fişten çıkarılması, ev içinde hava akımına neden olan küçük boşlukların köpük sıkılarak kapatılmasıyla yıllık 30-40 sterlinlik bir tasarruf sağlanabileceğini belirten Energy Saving Trust, duş alma süresinin de 4 dakikaya indirilmesi gerektiğini söyledi.

Çamaşırların makinelerde kurutulmaması gerektiğini paylaşan yetkililer, halka "Çamaşırlarınızı evin içine asın" çağrısında da bulundu.
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