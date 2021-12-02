Ekonomide yeni yol haritası: Konut ve gıda için önemli adımlar atılacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kararlılıkla hayata geçirileceği konusunda net mesajlar verdiği yeni ekonomi programının yol haritası ortaya çıkmaya başladı. İşte yeni programın çerçevesi ve bu kapsamda atılması planlanan adımlar:Hedef faiz dışı unsurlarla Türk ekonomisinin cazibesinin yükseltilmesi.Yatırımlar ile ihracat ve buna bağlı olarak da istihdamın kalıcı şekilde arttırılması.Hukuki ve ekonomik alandaki yapısal reformlar ile yeni politika desteklenecek. Tüm bunlar hayata geçirildiğinde piyasalardaki rekabet artacak, cari açık düşecek, fiyatlar ve kurlar da rasyonel bir noktaya gelecek.Düşük faiz politikası kalıcı olacak. Aralık ayında da faiz indirimi bekleniyor. Ancak 2022 ile birlikte indirim için piyasaların durumuna bakılacak.Bu süreçten en fazla etkilenecek düşük gelirlilere dönük çalışmalar devam ediyor. Asgari ücret, emeklilik, 3600 ek göstergenin yanısıra gıda ve konut arzı arttıracak önlemler devreye girecek. Bu iki alanda arz arttığında kiralar ve gıda fiyatları da aşağı inecek ve insanlar nefes alabilecek.Finansal piyasalardaki çeşitliliğin arttırılmasına dönük de çalışmalar yapılıyor. Yeni tasarruf yöntemleri geliştirilerek vatandaşın döviz yerine alternatif yatırım araçlarına yönelmesinin sağlanması hedefleniyor.