  • USD: 13,34 - 13,36
  • EURO: 15,10 - 15,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ekonomide yeni yol haritası: Konut ve gıda için önemli adımlar atılacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve hayata geçirmek konusunda son derece kararlı olduğu yeni ekonomi programının yol haritası, neler yapılacağının detayları üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki dönemde yeni modele uygun yapısal reformlar gündeme gelirken öncelik gıda ve konut, dolayısıyla da kiraların düşürülmesinde olacak. Vatandaşa tasarruflarını döviz yerine yönlendirebileceği alternatif modeller geliştirilecek.

Ekonomide yeni yol haritası: Konut ve gıda için önemli adımlar atılacak!
Ekleme: 2.12.2021 - 10:53 Güncelleme: 2.12.2021 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
Ekonomide yeni yol haritası: Konut ve gıda için önemli adımlar atılacak!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kararlılıkla hayata geçirileceği konusunda net mesajlar verdiği yeni ekonomi programının yol haritası ortaya çıkmaya başladı. İşte yeni programın çerçevesi ve bu kapsamda atılması planlanan adımlar:

HEDEF NE: Hedef faiz dışı unsurlarla Türk ekonomisinin cazibesinin yükseltilmesi.Yatırımlar ile ihracat ve buna bağlı olarak da istihdamın kalıcı şekilde arttırılması.

YAPISAL REFORMLAR:

Hukuki ve ekonomik alandaki yapısal reformlar ile yeni politika desteklenecek. Tüm bunlar hayata geçirildiğinde piyasalardaki rekabet artacak, cari açık düşecek, fiyatlar ve kurlar da rasyonel bir noktaya gelecek.

İNDİRİME BİR SÜRE DAHA DEVAM: Düşük faiz politikası kalıcı olacak. Aralık ayında da faiz indirimi bekleniyor. Ancak 2022 ile birlikte indirim için piyasaların durumuna bakılacak.

GIDA VE KONUT: Bu süreçten en fazla etkilenecek düşük gelirlilere dönük çalışmalar devam ediyor. Asgari ücret, emeklilik, 3600 ek göstergenin yanısıra gıda ve konut arzı arttıracak önlemler devreye girecek. Bu iki alanda arz arttığında kiralar ve gıda fiyatları da aşağı inecek ve insanlar nefes alabilecek.

DÖVİZE ALTERNATİF ARAÇLAR: Finansal piyasalardaki çeşitliliğin arttırılmasına dönük de çalışmalar yapılıyor. Yeni tasarruf yöntemleri geliştirilerek vatandaşın döviz yerine alternatif yatırım araçlarına yönelmesinin sağlanması hedefleniyor.
Hedeflerinde Erdoğan vardı! Selam Tevhid kumpası davasında flaş detaylar...
MİT operasyonu ile PKK'nın üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın koruması Türkiye'ye getirildi
Başkan Erdoğan'dan Milli Deniz Topu Atış Töreni'nde önemli mesajlar: Bir kez daha başarılamayanı başardık
Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Kasım ayı ihracatında rekor
Antalya'da korkunç olay! Aylin Alkutay eski kocasının kurbanı oldu
Sahte belgeyle 'Doçent' olan CHP'li Zulal Atalay Laçin'in, açıköğretim mezunuymuş
Türkiye'nin böyle vahşet görmedi! Bir aylık bebeğini sobada diri diri yaktı: Valilik'ten açıklama geldi aile adliyeye sevk edildi
CIA kendi çalışanlarının çocuk istismarına göz yummuş
Azerbaycan ile Türkiye karadan birleşiyor: Ucuz mal ve doğal gazın önü açılacak
Ahmet Hakan, Bülent Arınç'a kedisinin ağzından cevap verdi: Kurtar beni Bülent Abi
Ekonomide yeni yol haritası: Konut ve gıda için önemli adımlar atılacak!
Babasının şiddetine uğrayan Cihan bebeğin son durumu
Erken emeklilik planları yapanlar dikkat: Bir ay kaldı son tarih 31 Aralık
Türk savunma sanayisinin altın çağı! Kolombiya'daki fuara 4 Türk firması katılıyor
1 aylık bebeğine işkence yapan cani baba Yunus Göç'ün kan donduran sözleri: Ağladığında boğazını sıkacaksın öyle çırpınıp kalacak
Bölücü terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG yine çocuk kaçırdı! Bu kez 13 yaşında...
İngiltere’deki elektrik krizi boyut değiştirdi! Kemer sıkma politikası devrede!
Mehmetçik'ten nefes kesen gösteri! Askeri araçlar göletten yüzerek geçti
Konya’da öğrencisini azarlayan öğretmen ile ilgili karar verildi
Amaçları karaborsa yaratıp vatandaşı mağdur etmek! İstanbul'da sıfır araçları otoparka sakladılar
Hastasının yanlış ayağını kesen doktora para cezası!

Hastasının yanlış ayağını kesen doktora para cezası!

100 katlı gökdelene eş değer: Türkiye'nin en yüksek barajında geri sayım başladı

100 katlı gökdelene eş değer: Türkiye'nin en yüksek barajında geri sayım başladı

Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin sağlıklı yaşam sırları

Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin sağlıklı yaşam sırları

Lodostan gelen servet! Marmara Denizi kırmızıya boyandı!

Lodostan gelen servet! Marmara Denizi kırmızıya boyandı!

Sapık Jeffrey Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell’in davasında ilk tanık konuştu! İğrenç detaylar…

Sapık Jeffrey Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell’in davasında ilk tanık konuştu! İğrenç detaylar…

Sanal evren para basıyor: İki buçuk milyon dolara arsa 600 bine yat

Sanal evren para basıyor: İki buçuk milyon dolara arsa 600 bine yat