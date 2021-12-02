Ekonomide yeni yol haritası: Konut ve gıda için önemli adımlar atılacak!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve hayata geçirmek konusunda son derece kararlı olduğu yeni ekonomi programının yol haritası, neler yapılacağının detayları üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki dönemde yeni modele uygun yapısal reformlar gündeme gelirken öncelik gıda ve konut, dolayısıyla da kiraların düşürülmesinde olacak. Vatandaşa tasarruflarını döviz yerine yönlendirebileceği alternatif modeller geliştirilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kararlılıkla hayata geçirileceği konusunda net mesajlar verdiği yeni ekonomi programının yol haritası ortaya çıkmaya başladı. İşte yeni programın çerçevesi ve bu kapsamda atılması planlanan adımlar:
HEDEF NE: Hedef faiz dışı unsurlarla Türk ekonomisinin cazibesinin yükseltilmesi.Yatırımlar ile ihracat ve buna bağlı olarak da istihdamın kalıcı şekilde arttırılması.
YAPISAL REFORMLAR:
Hukuki ve ekonomik alandaki yapısal reformlar ile yeni politika desteklenecek. Tüm bunlar hayata geçirildiğinde piyasalardaki rekabet artacak, cari açık düşecek, fiyatlar ve kurlar da rasyonel bir noktaya gelecek.
İNDİRİME BİR SÜRE DAHA DEVAM: Düşük faiz politikası kalıcı olacak. Aralık ayında da faiz indirimi bekleniyor. Ancak 2022 ile birlikte indirim için piyasaların durumuna bakılacak.
GIDA VE KONUT: Bu süreçten en fazla etkilenecek düşük gelirlilere dönük çalışmalar devam ediyor. Asgari ücret, emeklilik, 3600 ek göstergenin yanısıra gıda ve konut arzı arttıracak önlemler devreye girecek. Bu iki alanda arz arttığında kiralar ve gıda fiyatları da aşağı inecek ve insanlar nefes alabilecek.
DÖVİZE ALTERNATİF ARAÇLAR: Finansal piyasalardaki çeşitliliğin arttırılmasına dönük de çalışmalar yapılıyor. Yeni tasarruf yöntemleri geliştirilerek vatandaşın döviz yerine alternatif yatırım araçlarına yönelmesinin sağlanması hedefleniyor.