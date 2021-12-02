  • USD: 13,34 - 13,36
  • EURO: 15,10 - 15,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aşılamada devrim yaratacak gelişme: Tüm bildikleriniz değişecek...

ABD'de Prof. Dr. Burak Özdoğanlar, aşılamada çığır açacak bir çalışmada bulunuyor. Özdoğanlar, geleneksel şırınga yerine ağrı ve sızı olmayacak bir aşılama yöntemi üzerinde çalışıyor. "100 yıldan daha uzun süredir iğne ve aşılama ile ilgili bildiklerimiz değişecek" diyen Özdoğanlar, uygulamayla aşılamanın çok daha kolay olacağını belirtti.

Ekleme: 2.12.2021 - 10:23 Güncelleme: 2.12.2021 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Aşılamada devrim yaratacak gelişme: Tüm bildikleriniz değişecek...ABD'de Pittsburgh kentindeki Carnegie Mellon Üniversitesi Mühendislik ve Biyomedikal Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Burak Özdoğanlar, aşılamada devrim yaratacak bir çalışma yürütüyor. Geleneksel şırıngalar yerine cilde yapıştırılacak minik boyutlardaki flaster yamalarla aşılama işlemlerinin yapılmasına olanak sağlayacak yöntemi anlatan Özdoğanlar, "100 yıldan daha uzun süredir iğne ve aşılama ile ilgili bildiklerimiz değişecek" dedi.

"AĞRI YOK, SIZI YOK..."

Şu anda hayvanlarda denenen ve nisanda insanlar üzerinde denenmeye başlanacak uygulamayla aşılamanın çok daha kolay olacağını belirten Özdoğanlar, "Gidip eczaneden alacaksınız ya da evinize postalanacak. Siz alıp cildinize yapıştıracaksınız. Ağrı yok, sızı yok... Bu yöntemle çok daha az miktarda aşı kullanılması yeterli oluyor. Bu yöntem sadece aşılar için değil, kanser veya deri hastalıklarında da kullanılabilecek".

DOĞRUDAN KASA UYGULANANLARDAN DAHA ETKİLİ

Aşıların içerikleri aynı olmasına rağmen microneedle'larla yapılanlar, doğrudan kasa uygulananlara oranla daha etkili ve hızlı. Derideki özel hücreler bağışıklık sistemi ile hemen iletişim kuruyor ve lenf bezlerine bağlanıyorlar" dedi. Özdoğanlar, bu konuda BioNTech'in kurucuları Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile çalışmayı çok istediklerini söyledi.

Hedeflerinde Erdoğan vardı! Selam Tevhid kumpası davasında flaş detaylar...
MİT operasyonu ile PKK'nın üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın koruması Türkiye'ye getirildi
Başkan Erdoğan'dan Milli Deniz Topu Atış Töreni'nde önemli mesajlar: Bir kez daha başarılamayanı başardık
Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Kasım ayı ihracatında rekor
Antalya'da korkunç olay! Aylin Alkutay eski kocasının kurbanı oldu
Sahte belgeyle 'Doçent' olan CHP'li Zulal Atalay Laçin'in, açıköğretim mezunuymuş
Türkiye'nin böyle vahşet görmedi! Bir aylık bebeğini sobada diri diri yaktı: Valilik'ten açıklama geldi aile adliyeye sevk edildi
CIA kendi çalışanlarının çocuk istismarına göz yummuş
Azerbaycan ile Türkiye karadan birleşiyor: Ucuz mal ve doğal gazın önü açılacak
Ahmet Hakan, Bülent Arınç'a kedisinin ağzından cevap verdi: Kurtar beni Bülent Abi
Ekonomide yeni yol haritası: Konut ve gıda için önemli adımlar atılacak!
Babasının şiddetine uğrayan Cihan bebeğin son durumu
Erken emeklilik planları yapanlar dikkat: Bir ay kaldı son tarih 31 Aralık
Türk savunma sanayisinin altın çağı! Kolombiya'daki fuara 4 Türk firması katılıyor
1 aylık bebeğine işkence yapan cani baba Yunus Göç'ün kan donduran sözleri: Ağladığında boğazını sıkacaksın öyle çırpınıp kalacak
Bölücü terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG yine çocuk kaçırdı! Bu kez 13 yaşında...
İngiltere’deki elektrik krizi boyut değiştirdi! Kemer sıkma politikası devrede!
Mehmetçik'ten nefes kesen gösteri! Askeri araçlar göletten yüzerek geçti
Konya’da öğrencisini azarlayan öğretmen ile ilgili karar verildi
Amaçları karaborsa yaratıp vatandaşı mağdur etmek! İstanbul'da sıfır araçları otoparka sakladılar
Hastasının yanlış ayağını kesen doktora para cezası!

Hastasının yanlış ayağını kesen doktora para cezası!

100 katlı gökdelene eş değer: Türkiye'nin en yüksek barajında geri sayım başladı

100 katlı gökdelene eş değer: Türkiye'nin en yüksek barajında geri sayım başladı

Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin sağlıklı yaşam sırları

Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin sağlıklı yaşam sırları

Lodostan gelen servet! Marmara Denizi kırmızıya boyandı!

Lodostan gelen servet! Marmara Denizi kırmızıya boyandı!

Sapık Jeffrey Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell’in davasında ilk tanık konuştu! İğrenç detaylar…

Sapık Jeffrey Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell’in davasında ilk tanık konuştu! İğrenç detaylar…

Sanal evren para basıyor: İki buçuk milyon dolara arsa 600 bine yat

Sanal evren para basıyor: İki buçuk milyon dolara arsa 600 bine yat