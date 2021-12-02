Aşılamada devrim yaratacak gelişme: Tüm bildikleriniz değişecek...

ABD'de Pittsburgh kentindeki Carnegie Mellon Üniversitesi Mühendislik ve Biyomedikal Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Burak Özdoğanlar, aşılamada devrim yaratacak bir çalışma yürütüyor. Geleneksel şırıngalar yerine cilde yapıştırılacak minik boyutlardaki flaster yamalarla aşılama işlemlerinin yapılmasına olanak sağlayacak yöntemi anlatan Özdoğanlar, "100 yıldan daha uzun süredir iğne ve aşılama ile ilgili bildiklerimiz değişecek" dedi."AĞRI YOK, SIZI YOK..."Şu anda hayvanlarda denenen ve nisanda insanlar üzerinde denenmeye başlanacak uygulamayla aşılamanın çok daha kolay olacağını belirten Özdoğanlar, "Gidip eczaneden alacaksınız ya da evinize postalanacak. Siz alıp cildinize yapıştıracaksınız. Ağrı yok, sızı yok... Bu yöntemle çok daha az miktarda aşı kullanılması yeterli oluyor. Bu yöntem sadece aşılar için değil, kanser veya deri hastalıklarında da kullanılabilecek".DOĞRUDAN KASA UYGULANANLARDAN DAHA ETKİLİAşıların içerikleri aynı olmasına rağmen microneedle'larla yapılanlar, doğrudan kasa uygulananlara oranla daha etkili ve hızlı. Derideki özel hücreler bağışıklık sistemi ile hemen iletişim kuruyor ve lenf bezlerine bağlanıyorlar" dedi. Özdoğanlar, bu konuda BioNTech'in kurucuları Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile çalışmayı çok istediklerini söyledi.