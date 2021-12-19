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KYK Bursu Hangi Tarihlerde Yatıyor? 2022 KYK Bursu Ne Kadar?

KYK bursunun sonuçlarının açıklanmasıyla beraber konuyla ilgili birçok detay araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda en merak edilenler arasında KYK bursu ne kadar ve KYK bursu ne zaman yatacak soruları yer alıyor. Peki, KYK bursu ne kadar? KYK bursu ne zaman yatacak? KYK ödemeleri ne zaman? İşte detaylar...

Ekleme: 19.12.2021 - 10:59 Güncelleme: 19.12.2021 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
KYK Bursu Hangi Tarihlerde Yatıyor? 2022 KYK Bursu Ne Kadar?
Kredi Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilen bu destek ödemesi her sene milyonlarca genç tarafından araştırılıyor. Üniversite hayatı boyunca yardımcı olmak ve eğitim giderlerini karşılamak için devlet tarafından birçok öğrenciye karşılıksız burs desteği sağlanıyor. Bu sebeple her yıl kredi ve burs başvurusu yapılarak birçok öğrenci bu ödemelerden faydalanmak istiyor. Bu sene de üniversiteye başlayan milyonlarca öğrenci konu hakkında araştırmalara başladı. KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından en merak edilen sorular arasında KYK bursu ne zaman yatacak ve 2022 KYK bursu ne kadar soruları yer alıyor. Birçok öğrenci sonuçların açıklanmasının ardından burs almaya uygun görülü görülmediğini öğrendi. Bu kapsamda burs almak için gerekli şartları sağlamayanların kredi seçeneği de bulunuyor. Geri ödemeli bir şekilde verilen bu destek de öğrenciler tarafından sık sık tercih ediliyor. KYK bursu ne zaman yatacak ve 2022 KYK bursu ne kadar sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

KYK Bursu Ne Zaman Yatacak?


KYK bursu devlet tarafından öğrencilere sağlanan oldukça büyük yardımlar arasında yer alıyor. Bu sebeple en sık aratılanlar arasında KYK bursu ne zaman yatacak ve KYK bursu hangi tarihlerde yatıyor soruları oldukça merak ediliyor. Sonuçların geçtiğimiz gün açıklanmasının ardından konuyla ilgili birçok detay merak edildi. Bu kapsamda en sık merak edilenlerden biri de bursların hangi tarihlerde yatacağı konusudur. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla birçok öğrenci ödemelerin aralık ayında başlayacağını öğrendi. Bu sebeple aralık ayının gelmesiyle beraber ne kadar ödeme alınacağı da oldukça merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu konuyla ilgili olarak 'Aralık ayı burs ve kredi ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık. 2021 yılı içerisinde 1 milyon 417 bin 707 öğrenci arkadaşımıza 9.5 milyar TL ödeme yaptık. Her zaman ve her koşulda öğrenci arkadaşlarımızın yanındayız.' açıklamasında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulan bilgilere göre burs alan öğrenciler e-devlet üzerinden gerekli onay işlemlerini yaptıktan sonra burs ödemeleri bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık birikmiş şekilde alacak. Kredi ve burs için belirtilen ödeme tarihleri şu şekilde;

-TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar için KYK burs ve kredi ödemeleri ayın 6'sında

-TC kimlik numarasının sonu '2' olanlar 7'sinde,

-TC kimlik numarasının sonu '4' olanlar 8'inde,

-TC kimlik numarasının sonu '6' olanlar 9'unda,

-TC kimlik numarasının sonu '8' olanlar 10'unda ödenecek.


KYK Bursu Hangi Tarihlerde Yatıyor? 2022 KYK Bursu Ne Kadar?



KYK Bursu Ne Kadar?


KYK bursu hakkında en sık merak edilenler arasında KYK bursu ne kadar ve KYK bursu kaç TL soruları yer alıyor. Yeni yılda burslara zam gelmesi beklendiği için konuyla ilgili sık sık araştırma yapılıyor. 2022 senesinden itibaren burs ve kredi ödemelerinin zamlanacağı belirtilenler arasındadır. Fakat 2021 senesinin son zamanları için devlet tarafından öğrencilere ödenen miktar şu şekilde;

KYK Lisans burs ve kredi ücreti: 650 TL

KYK Yüksek lisans burs ve kredi ücreti: 1300 TL

KYK doktora burs ve kredi ücreti: 1950 TL


KYK Bursu Hangi Tarihlerde Yatıyor? 2022 KYK Bursu Ne Kadar?

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