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Beyaz Gazete
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Bakan Koca'dan şiddete maruz kalan hekim açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'ın Didim ilçesinde polisler tarafından alkol muayenesine getirilen Tahir D.'nin doktor Doğancan Kılıç'a saldırmasıyla ilgili, "Arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı" dedi.

Bakan Koca'dan şiddete maruz kalan hekim açıklaması!
Ekleme: 19.12.2021 - 18:51 Güncelleme: 19.12.2021 - 19:19 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca'dan şiddete maruz kalan hekim açıklaması!
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.
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