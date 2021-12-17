İDO duyurdu! Mudanya - Yenikapı arabalı feribot seferleri tarih oluyor

Son dakika haberine göre Bursa ve İstanbul arasındaki deniz yolu ile yolcu taşımacılığının 14 yıldır en önemli aktörlerinden biri olan Mudanya’dan İstanbul’a arabalı feribot seferleri tarih oluyor. Yılbaşından itibaren sona erecek seferlerin bitmesine neden olarak İDO'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile anlaşamaması ve artan mazot fiyatlarının gösterildiği belirtildi.

2007 ve 2008 yılından bu yana milyonlarca yolcu taşıyan Orhangazi 1 ve Osmangazi 1 arabalı feribotlarının bakım masrafları konusunda CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile anlaşamayan İDO, yılbaşından itibaren artan mazot fiyatlarını da gerekçe göstererek Güzelyalı iskelesinden İstanbul’a olan seferleri sonlandırmaya hazırlanıyor.YILBAŞINDAN İTİBAREN SONA ERİYORBursa Deniz Otobüsleri (BUDO)’nun İstanbul seferlerine başlaması, Osmangazi Köprüsü ve Bursa - İzmir - İstanbul otoyolunun hizmete girmesi ile Bursa’da büyük bir darbe alan İDO, 14 yıldır Bursa - İstanbul arasında milyonlarca yolcu taşıyan Orhangazi ve Osmangazi feribotlarının seferlerine yılbaşından itibaren son veriyor.İDO İLE İBB'NİN YENİ YÖNETİMİ ANLAŞAMADIHer ikisi de vefat eden İstanbul Eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Bursa Eski Belediye Başkanı Hikmet Şahin döneminde birer yıl arayla o zaman Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınan Osmangazi 1 ve Orhangazi 1 arabalı feribotlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kiralayan İDO’nun, büyükşehir belediyesinin yeni yönetimiyle anlaşamadığı bildirildi.Kiralama süreleri biten ve bakım zamanı gelen her iki feribotu bakımları belediye tarafından yapıldıktan sonra kiralamak isteyen İDO; CHP’li belediyeden olumsuz cevap alınca çıkmaza düştü. Artan mazot fiyatlarını da gerekçe gösteren İDO 1 Ocak’tan itibaren Güzelyalı - Yenikapı arasında sefer yapan her iki arabalı feribotunda seferlerini sonlandırmaya karar verdi.