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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan 2 yıl sonra belediye başkanlarıyla kampa giriyor!

Başkan Erdoğan, 5 Ekim 2019'da Kızılcahamam'da yapılan istişare toplantısının ardından ara verdiği kamplara yeniden başlayacak. Antalya'da belediye başkanlarıyla kampa girecek olan Başkan Erdoğan'ın gündeminde ekonomideki 6 aylık yol haritası ve 2023 seçimleri gibi önemli başlıklar yer alacak. Başkan Erdoğan'ın kurmaylarına "Vatandaşla iç içe olun, kapılarınızı açık tutun" mesajı vereceği öğrenildi.

Başkan Erdoğan 2 yıl sonra belediye başkanlarıyla kampa giriyor!
Ekleme: 17.12.2021 - 10:46 Güncelleme: 17.12.2021 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan 2 yıl sonra belediye başkanlarıyla kampa giriyor!
Son olarak 5 Ekim 2019'da Kızılcahamam'da yapılan istişare toplantısının ardından, koronavirüs salgını sebebiyle iki buçuk senedir toplantı yapılamıyordu.

804 BELEDİYE BAŞKANI
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından düzenlenen 30'uncu İstişare ve Değerlendirme toplantısı, 22-24 Aralık'ta Antalya'da gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek olan kampa 804 belediye başkanı katılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Aralık'ta katılacağı kampta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sunum yapacak.

Belediye başkanları, taleplerini ve yaşadıkları sorunları bakanlara iletecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampta ayrıca, bazı belediye başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceği ve meselelerini dinleyeceği ifade ediliyor.

EKONOMİK GELİŞMELER
Ekonomide önümüzdeki altı aylık yol haritası ve yeni ekonomi modelin de masaya yatırılacağı kampta belediye başkanlarının bu süreçte neler yapması gerektiği konusunda değerlendirmeler yapılacak. Ayrıca belediyelerin yeni dönemde alabileceği tasarruf tedbirleri ele alınacak.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
Kampta, belediye başkanlarının yerel seçimlerden bu yana, projelerinin ne kadarını hayata geçirdiğine bakılarak performans değerlendirilmesi de yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlarına 'Vatandaşla iç içe olun, kapılarınızı açık tutun' mesajı vereceği öğrenildi. Kampta ayrıca AK Parti Genel Başkan Vekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, tecrübelerini belediye başkanlarına anlatacak.



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