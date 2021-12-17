Asgari Ücrette AGİ Kalktı Mı? Asgari Geçim İndirimi Ödenmeyecek Mi?

Asgari Geçim İndirimi Kalktı Mı?

2022 Asgari Geçim İndirimi Ne Kadar Oldu?

2022 yılında ödenecek olan asgari ücret dün 15.00’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Verilen müjdeli haberin ardından asgari ücretin 4253 lira olduğunu öğrenen birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda aralık ayı içerisinde oldukça fazla konuşulan ve sosyal medyada tartışılan asgari ücretin belirlenmesiyle beraber diğer birçok konu da netlik kazandı. Bu sebeple en çok merak edilenlerden biri deve asoruları sık sık aratılıyor. Vergilerle ilgili birçok konuda iyileştirilmelere gidildiği ve işveren tarafına da bu konuda yardımcı olunacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bu sebeple yapılan yüzde 50 zammın ardından birçok kişi konuyla ilgili detaylar araştırmaya başladı. Asgari geçim indirimi çalışanın eşine ve çocuk sayısına bağlı olarak değişim gösteren asgari geçim indirimi asgari ücretin belirlenmesinin ardından netlik kazandı. Sosyal medyada sık sık gündeme gelen sorular arasında bulunansorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.7 milyona yakın kişi tarafından sık sık araştırılan konular arasında asgari ücretin ne olacağı yer alıyordu. 16 Aralık Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdeli haberin verilmesiyle beraber birçok kişi konu hakkında daha detaylı araştırmalara başladı. Konu kapsamında en çok merak edilenler arasında isevesoruları yer alıyor. Gelir vergisinin kaldırılmasıyla beraber sık sık aratılan durum hakkında AGİ’in maaşlara yansımayacağı belirtildi. Gelir vergisinin kalkmasıyla beraber AGİ yardımı ortadan kalktı. Bu sebeple birçok kişi evli veya çocuklu olup olmadığına bakılmadan aynı maaşı alacak. AGİ ile ilgili detaylar hakkında yeni düzenlemelerin getirileceği de belirtilenler arasında bulunuyor. Gelir vergisinin dışındaki tutarlarda maaş alan kişiler için AGİ geçerli olmaya devam edecek. Bu konunun netlik kazanması bütün maaşların ne kadar zamlandığına bağlı olarak gerçekleşecek.Konuyla ilgili sık sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Milyonlarca vatandaş asgari ücretin belirlenmesini beklerken 2022 AGİ hakkında da birçok araştırma yapıyordu. Bu sebeple asgari geçim indirimi hakkında birçok detay sık sık aratılıyor. Bekar bir çalışanın alacağı ekstra ücret 402,46 lira iken evli eşi çalışmayanların alacağı rakam 482,97 lira olarak belirlendi. Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu için 543,33 lira verileceği, evli eşi çalışmayan 2 çocuklu için ise 603,70 lira verileceği belirtildi. Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 684,19 lira alırken evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 684,19 lira alacak. Evli ve eşi çalışmayan 5 çocuklu 684,19 lira alacak. Evli eşi çalışan 402,46 lira, evli eşi çalışan 1 çocuklu 462,84 lira, evli eşi çalışan 2 çocuklu 523,21 lira AGİ almış olacak.