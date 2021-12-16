  • USD: 14,64 - 14,66
  • EURO: 16,49 - 16,52
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sabancı yalısında mahkemelik aşk! Kurallarımızı çiğnedi

Dilek Sabancı’nın yalısında çalışan Yasin H., mesai arkadaşı olan bir kadınla gönül ilişkisi yaşayınca ‘kurallarımıza aykırı’ denilerek istifaya zorlandı. İşe dönüş davası açan işçi, tazminat da talep etti. Dilek Sabancı ise çalışanın iş düzenini bozduğunu ve kendisinin istifa ettiğini söyledi.

Sabancı yalısında mahkemelik aşk! Kurallarımızı çiğnedi
Ekleme: 16.12.2021 - 12:25 Güncelleme: 16.12.2021 - 12:26 / Editör: Ozge Selin
Sabancı yalısında mahkemelik aşk! Kurallarımızı çiğnedi

Dilek Sabancı, 2018 yılında Yeniköy'den 50 milyon dolara satın aldığı yalısında çalıştırdığı
hizmetlilerden biriyle davalık oldu.

EVİN KURALLARINI ÇİĞNEDİ

Baran adlı yalıda çalışan Yasin adındaki görevli, çalışma arkadaşlarından biriyle gönül ilişkisi
yaşayınca evin kurallarını çiğnedi. İstifa ettirilen 40 yaşındaki Yasin H., soluğu mahkemede
aldı.

AŞK YAŞARAK DÜZENI BOZDU

İstanbul İş Mahkemesi'ne başvurarak işe dönüş ve alacak davası açan Yasin H., Dilek
Sabancı'nın kendisine zorla istifa dilekçesi yazdırıp, birtakım belgeler imzalattırdığını iddia
etti.

İhbar tazminatı ve alacağının tahsil edilmesini isteyen eski çalışana Sabancı'dan karşılık
gecikmedi. Ünlü iş insanı, çalışanının gönül ilişkisi yaşayarak iş düzenini bozduğunu ve bu
nedenle istifa ettiğini anlatan mektubu delil olarak mahkemeye sundu.


KULAĞINA GİTTİ
Yalıda akvaryum bakımı, teknik işler ve bahçe işleriyle uğraşan Yasin H., iddiaya göre çalışma
arkadaşıyla mesai saatleri dışında görüşmeye başladı.

Bu durum yalının diğer çalışanları arasında konuşulmaya başlandı ve sonunda ikilinin ilişkisi
Sabancı'nın kulağına gitti. Yalının kuralları arasında, çalışanların iş ilişkisi dışında bir ilişki
kurması yasaktı ve bunun üzerine iş dünyasının ünlü ismi, çalışanını işten çıkardı. İşçinin açtığı
dava devam ediyor
Başkan Erdoğan asgari ücret zammını açıklıyor!
Türkiye'de cani baba Yunus Göç'e tepki yağdı! Facebook'taki o ifade şaşırttı: Böyle olsun istemezdim
16 Aralık Faiz Kararı Ne Oldu? Konut Kredisi Faizleri Düşecek Mi?
CHP'nin zalim Bolu beyi Tanju Özcan boyundan büyük işlere kalkıştı! Fındık Gen Bankası’nı da ortadan kaldırdı
BDDK'dan flaş kredi açıklaması! Bankaları uyardı...
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Faiz kararı belli oldu!
Bunlar da CHP'li İBB'de işe alınan Bylock kullanıcıları!
Karamollaoğlu’ndan İBB’ye alınan terör örgütü üyelerine ilişkin açıklama: İnanmıyorum
İBB bunu da yaptı! 100 milyon TL'lik karla mücadele Ağustos'ta sürdü
Küresel güçler çıldırdı! The New York Times, CHP'li İBB'yi kullanarak Halk Ekmek üzerinden Başkan Erdoğan'a saldırmaya başladı
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk mafyasının elinde mi?
Asgari Geçim İndirimi Belli Oldu Mu? 2022 AGİ Zam Tablosu Açıklandı Mı?
İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Ekşi: 'İBB yönetiminin riskli alanlarda 3 yılda yaptığı konut sayısı sıfır'
Sabancı yalısında mahkemelik aşk! Kurallarımızı çiğnedi
EYT'de kritik formül! 3 yıl düzenlemesi geliyor tam 700 bin kişiyi ilgilendiriyor! EYT’de yasası çıktı mı, 3600 prim günü...
Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın bitap düştü, yola yığılıp kaldı
Aksaray'da köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu
AFP'den Türkiye'yle ilgili skandal harita
Ekrem İmamoğlu CHP'li İBB'yi örgüt evine çevirdi! Terörden hapis yatan da var propaganda yapan da
CHP'li sahte doçent Zulâl Atalay Laçin’in itirafları ortaya çıktı: Diplomaları Google’dan temin ettim
Instagram'da daha uzun hikayeler paylaşabileceksiniz! İlk kez Türkiye'de fark edildi

Instagram'da daha uzun hikayeler paylaşabileceksiniz! İlk kez Türkiye'de fark edildi

Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! O davada flaş gelişme...

Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! O davada flaş gelişme...

Intel'den dikkat çeken metaverse açıklaması!

Intel'den dikkat çeken metaverse açıklaması!

WhatsApp'ın çökmesine neden olan iPhone hatası

WhatsApp'ın çökmesine neden olan iPhone hatası

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tahminlerini açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tahminlerini açıkladı

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor