Sabancı yalısında mahkemelik aşk! Kurallarımızı çiğnedi

Dilek Sabancı’nın yalısında çalışan Yasin H., mesai arkadaşı olan bir kadınla gönül ilişkisi yaşayınca ‘kurallarımıza aykırı’ denilerek istifaya zorlandı. İşe dönüş davası açan işçi, tazminat da talep etti. Dilek Sabancı ise çalışanın iş düzenini bozduğunu ve kendisinin istifa ettiğini söyledi.

Dilek Sabancı, 2018 yılında Yeniköy'den 50 milyon dolara satın aldığı yalısında çalıştırdığıhizmetlilerden biriyle davalık oldu.EVİN KURALLARINI ÇİĞNEDİBaran adlı yalıda çalışan Yasin adındaki görevli, çalışma arkadaşlarından biriyle gönül ilişkisiyaşayınca evin kurallarını çiğnedi. İstifa ettirilen 40 yaşındaki Yasin H., soluğu mahkemedealdı.AŞK YAŞARAK DÜZENI BOZDUİstanbul İş Mahkemesi'ne başvurarak işe dönüş ve alacak davası açan Yasin H., DilekSabancı'nın kendisine zorla istifa dilekçesi yazdırıp, birtakım belgeler imzalattırdığını iddiaetti.İhbar tazminatı ve alacağının tahsil edilmesini isteyen eski çalışana Sabancı'dan karşılıkgecikmedi. Ünlü iş insanı, çalışanının gönül ilişkisi yaşayarak iş düzenini bozduğunu ve bunedenle istifa ettiğini anlatan mektubu delil olarak mahkemeye sundu.KULAĞINA GİTTİYalıda akvaryum bakımı, teknik işler ve bahçe işleriyle uğraşan Yasin H., iddiaya göre çalışmaarkadaşıyla mesai saatleri dışında görüşmeye başladı.Bu durum yalının diğer çalışanları arasında konuşulmaya başlandı ve sonunda ikilinin ilişkisiSabancı'nın kulağına gitti. Yalının kuralları arasında, çalışanların iş ilişkisi dışında bir ilişkikurması yasaktı ve bunun üzerine iş dünyasının ünlü ismi, çalışanını işten çıkardı. İşçinin açtığıdava devam ediyor