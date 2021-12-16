Merkez Bankası Baz Puan Ne Demek? Faiz İndirimi Ne Anlama Geliyor?

Merkez Bankası Baz Puan Ne Demek?

Baz Puan Ne Demek?

Faiz İndirimi Ne Anlama Geliyor?

Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararı oldukça heyecanla bekleniyor. Bu konu kapsamında en merak edilenler arasındavesoruları yer aldı. Merkez Bankası faiz kararını bekleyen vatandaşlar özellikle konut kredilerinin düşüp düşmediği hakkında bilgi sahibi olmak için birçok araştırma yapmaya başladı. Konuyla ilgili en çok araştırılanlar arasında isevesoruları yer aldı. Faizlerin düşüp düşmeyeceği merak edilirken konuyla ilgili kararın bugün belirtileceği de beklenenler arasında yer alıyor.sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Merkez Bankası tarafından alınacak kararı birçok vatandaş merak ediyor. 16 Aralık Perşembe günü faiz kararlarının sık sık aratılmasıyla beraber birçok kişisorusuna cevap aramaya başladı. Kasım ayında 100 baz puan indirim yapılmasıyla yüzde 16’dan 15’e gerilerken bu kararın ardından dolar 15 TL’ye çıktı. PPK toplantısıyla bu rakama çıkan dolar sosyal medyada gündeme oturdu. Bugün yapılacak olan Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından faiz kararının ne olacağı oldukça merak ediliyor.16 Aralık faiz kararının ne olacağı birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Baz puanın sık sık konuşulmasıyla beraber konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen kişilersorusuna cevap aramaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) her ay faiz kararı açıklaması sebebiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Her sene toplam 12 kez açıklanan kararın bu ay sonuncusunun açıklanması bekleniyor. Bu sebeple haberlerde sıkça bahsedilen faiz kararı vatandaşlar tarafından oldukça aratılıyor. Merkez Bankası faiz kararının 100 baz puan indirimiyle dolar rekor seviyede artış göstererek sosyal medyada gündeme geldi. Merkez Bankası politika faizini yüzde 16’dan 15’e çekerek oldukça konuşuldu. Baz puan hakkında ise 100 baz değişimin ne olduğu araştırılıyor. 100 baz puan değişim yüzde 1 anlamına gelir. Merkez Bankası tarafından 100 baz puan indirim yapılması yüzde 1 indirim yapılacağı anlamına gelir.birçok kişi tarafından konuşulmuştu. Bu sebeple aralık ayında gerçekleşecek faiz indirimi hakkında detaylar oldukça merak ediliyor. Konu kapsamında en çok araştırılanlardan biri desorusudur. Faiz oranı, nominal ve reel olarak ikiye ayrılır. Banka ve kurumların açıkladığı oranlara nominal oran denir. Reel faiz oranı da enflasyona göre belirlenmiş orandır. Nominal orandan enflasyon çıkarılarak reel faiz oranı bulunur. Merkez Bankası’nın bu kapsamda asıl hedefi fiyatlarda düzenli bir gidişat elde etmektir.