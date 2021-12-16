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Meral Akşener'e bıçak hediye eden İYİ Partili hırsız çıktı

Osmaniye'de bir iş yerinden 25 el işlemeli bıçak çaldığı ve bunlardan birini bugün kentte olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hediye ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı..

Meral Akşener'e bıçak hediye eden İYİ Partili hırsız çıktı
Ekleme: 16.12.2021 - 23:00 Güncelleme: 16.12.2021 - 23:10 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener'e bıçak hediye eden İYİ Partili hırsız çıktı
Alınan bilgiye göre, Eshabil Avşar, Kemal Satır Caddesi'nde bulunan iş yerinden 25 el işlemeli bıçağın çalındığı gerekçesiyle polise başvurdu.

Avşar, İYİ Parti Osmaniye Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi A.Z'nin 450 liraya süs eşyası bir tüfek aldığını, onun iş yerinden ayrılmasının ardından 25 el işlemeli bıçağın eksik olduğunu gördüklerini söyledi.

Güvenlik kamera görüntülerini incelediklerini aktaran Avşar, A.Z'nin bıçakları çalarak dışarıda bekleyen bir motosikletliye verdiğini beyan etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Avşar'ın şikayeti üzerine A.Z'yi gözaltına aldı.

Güvenlik güçleri, A.Z'nin, satın aldığı süs tüfeği ile çaldığı öne sürülen el işlemeli bıçaklardan birini, bugün kentte esnaf ziyaretleri yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hediye ettiğini belirledi. A.Z'nin, Akşener kentten ayrıldıktan sonra gözaltına alındığı öğrenildi.

'25 ÜRÜNÜMÜZÜ ÇALMIŞ'

Avşar, yaptığı açıklamada, şüpheli A.Z'nin Meral Akşener'e hediye edilmek üzere süs eşyası bir tüfek hazırlattığını belirterek, 'Eski borcunu kapattı, bunu da hesaba yazdırmış. Hazırlanırken 25 ürünümüzü çalarak dışarıda bekleyen motosikletliye taşımış. Bu sırada da buradaki elemanları başka bir iş bahanesiyle alıkoymuş.' dedi.

Meral Akşener'e bıçak hediye eden İYİ Partili hırsız çıktı
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