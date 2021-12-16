EYT'de kritik formül! 3 yıl düzenlemesi geliyor tam 700 bin kişiyi ilgilendiriyor! EYT’de yasası çıktı mı, 3600 prim günü...

Türkiye gündeminde uzun süredir yer edinen ve EYT olarak anılan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında yeni tahminler gündeme geldi. EYT meselesinin çözümü hakkında öne çıkan birçok formuş konuşulmaya devam ediyor.3600 günle emeklilik formülünün öne çıktığı günlerde 5 farklı formül ise dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT meselesine sıcak bakamamasının ardından gelen sürpriz bir talimat EYT mağdurlarını sevindirmişti.3600 günden emeklilik için EYT kapsamında kadınlar için 50 ve erkekler için 55 yaş şartı yeniden gündeme geldi.Şuan için asgari ücret ve 3600 ek gösterge konusunda yapılacak çalışmalara öncelik verildiğini ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'nin gündemlerinde olmadığını ifade etmişti.EYT'de 5 Farklı Formül Dikkat ÇekiyorEYT'de son duruma ilişkin henüz net bir çalışma yok. Bir süre daha konuya ilişkin çalışmaların ertelendiğine dair açıklamaların gelmesinin ardından, hangi tür formüllerin uygulanabileceği sorusu ise merak edilmeye başladı.Kadınlarda 50 ve erkeklerde 55 yaşında emeklilik fırsatlarını öne çıkarak 5 farklı formül dikkat çekti.- EYT'de 1. Formül: Kısmi emeklilik ile 3600 günü olanlara 50 – 55 yaştan (kadın ve erkek çalışana göre değişiklik gösterir) emeklilik hakkı tanınabilir.- EYT'de 2. Formül: Kadınlarda 20 ve erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanması ile yaş şartına bakılmadan emekli olma hakkının tanınmaması.- EYT'de 3 Formül: 1999 Eylül ayı öncesinde işe girenler için 5000 – 5975- EYT'de 4. Formül: Almanya formülü ile her yıl için yüzde 2 kesinti yapılarak daha az maaşla emeklilik.- EYT'de 5. Formül: Finlandiya formülü ile belirli oranda kesinti ile yasadaki yaşa gelinceye dek emekli olunmasını öngörüyor.EYT'de Son Durum Ne?EYT konusunda henüz resmi olarak çalışmalar başlamadı. Önümüzdeki yılın ikinci yarısında ilgili bakanlık ve diğer kurumların konuyu görüşmeye başlaması öngörülüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrasında bakanlığın çalışma gündemine alınacağının belli olmasına rağmen henüz gündemlerinde bu meselenin yer almadığı ifade edilmişti.EYT meselesinin çözümü için uzmanlar tarafından her geçen gün yeni formüllerde gündeme getirilmeye devam ediyor.Özellikle Almanya ve Finlandiya formülü üzerinde duran uzmanlar, EYT kapsamında kimlerin yararlanacağının ise belirsizliğini koruduğu ifade edildi. EYT'liler ise konuya ilişkin çalışmaların biran önce başlamasını talep ediyor.