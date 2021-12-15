Tırnak Batması Neden Olur? Tırnak Batması Nasıl Geçer?

Tırnak Batması Neden Olur?

Tırnak Batması Belirtileri

Tırnak Batmasına Ne İyi Gelir?

Tırnak Batması Tedavisi

Tırnak Batması ortaya çıktığında oldukça rahatsız edici durumlar ortaya çıkarabilir. Bu sebeple birçok kişivesorularına cevap armaya başladı. Bu sebeple tırnak batması durumundan muzdarip olan kişiler tırnak batması nasıl geçer sorusuna çözüm aramaya başladı. Tırnak batması birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu sebeplevesorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Tırnak batması birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu sebeple en çok araştırılan konular arasındavesoruları yer alır. Tırnak batmasının en yaygın sebebi genellikle tırnağın düzgün kesilmemesinden kaynaklanır. Bu sebeple tırnak kesme işlemi konusunda oldukça dikkatli olunmalıdır. Ayrıca kronik rahatsızlıklar tırnak batmasının daha riskli bir duruma gelmesine neden olabilir.sorusuna şu maddeler halinde cevap verilebilir;• Tırnak boyutu ile tırnak yatağı genişliğinin uyuşmaması• Tırnaklar çok fazla sıkan çorapları tercih etmek• Tırnakları fazla kısa kesmek• Ayak tırnaklarının düz bir şekilde kesilmemesi• Ayak tırnağının iltihaplanması• Kavisli şekilli ayak tırnaklarına sahip olmak• Uygun yapılmayan manikür ve pedikür uygulamaları• Bazı insanların ayak tırnakları doğal olarak içe doğrudur. Bu sebeple sık sık tırnak batması sorunu yaşanır.birçok şekilde ortaya çıkabilir. Genellikle acı ve ağrıyla fark edilen tırnak batması için şu belirtiler görülür;• Tırnak etrafında hassasiyet gelişmesi• Tırnak etrafında kızarıklık oluşması• Tırnak çevresinde şişme ve bombelik• Tırnak çevresindeki dokuda ısı artışı ve akıntı gözlemlenmesi• Parmakta ciddi ağrı ve rahatsızlık hissi ortaya çıkması• Tırnakta irin veya yayılma eğilimi gösteren kızarıklık belirtisi• Ayaklara kan akışının zayıf olmasına neden olan şeker hastalığı ve benzeri kronik rahatsızlıklarTırnak batması birçok nedene bağlı olarak gelişir ve oldukça rahatsız edici durumlar arasında yer alır. Bu sebeple bu durumdan muzdarip kişiler konu hakkında birçok araştırma yapıyor.sorusuna şu maddeler halinde cevap verilebilir;- Sabunlu sıcak su uygulamak tırnakların rahatlamasına oldukça fayda sağlar. Bu konu kapsamında ayakları suya sokarak en az 15 dakika bekletmek gerekir.- Elma sirkesi de bu konuda çözüm sağlar İçinde yer alan mikrop giderici özelliğiyle ağrıların hafiflemesine yardımcı olur. Bir kova ılık suya eklenen 1 bardak sirke tırnak batmasında meydana gelen acıyı hafifletmeye yardımcı olacaktır.- Rahat ayakkabılar tercih etmek de bu konuda oldukça önemlidir. Ayakların rahat etmesi için en gerekli durumlar arasında sıkıştırmayan çoraplar giyilmesi de yer alır.- Batık tırnak koruyucu kullanarak da bu durumun üstesinden gelebilirsiniz.Tırnak batması hakkında en sık sorulan sorular arasında tırnak batması nasıl geçerde yer alır.evde uygulanan yöntemler yeterli olmadığında gerçekleşir. Bu sebeple bazı cerrahi operasyonlar gerçekleştirilebilir. Fakat bu konuda bazı kremler de ağrı kesici özelliği sayesinde faydalı olabilir.