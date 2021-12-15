  • USD: 14,64 - 14,66
  • EURO: 16,49 - 16,52
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tırnak Batması Neden Olur? Tırnak Batması Nasıl Geçer?

Tırnak batması zaman zaman başımıza gelen durumlar arasında yer alır. Bu sebeple en çok aratılanlar arasında tırnak batmasına ne iyi gelir sorusu yer alır. Peki, tırnak batması nasıl geçer? Tırnak batmasına ne iyi gelir? Tırnak batması tedavisi nedir? işte detaylar...

Ekleme: 15.12.2021 - 14:23 Güncelleme: 15.12.2021 - 14:27 / Editör: Ozge Selin
Tırnak Batması Neden Olur? Tırnak Batması Nasıl Geçer?
Tırnak Batması ortaya çıktığında oldukça rahatsız edici durumlar ortaya çıkarabilir. Bu sebeple birçok kişi tırnak batması neden olur ve tırnak batması nasıl geçer sorularına cevap armaya başladı. Bu sebeple tırnak batması durumundan muzdarip olan kişiler tırnak batması nasıl geçer sorusuna çözüm aramaya başladı. Tırnak batması birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu sebeple tırnak batması neden olur ve tırnak batması nasıl geçer sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Tırnak Batması Neden Olur?


Tırnak batması birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu sebeple en çok araştırılan konular arasında tırnak batması neden olur ve tırnak batması nasıl geçer soruları yer alır. Tırnak batmasının en yaygın sebebi genellikle tırnağın düzgün kesilmemesinden kaynaklanır. Bu sebeple tırnak kesme işlemi konusunda oldukça dikkatli olunmalıdır. Ayrıca kronik rahatsızlıklar tırnak batmasının daha riskli bir duruma gelmesine neden olabilir. Tırnak batması neden olur sorusuna şu maddeler halinde cevap verilebilir;
• Tırnak boyutu ile tırnak yatağı genişliğinin uyuşmaması
• Tırnaklar çok fazla sıkan çorapları tercih etmek
• Tırnakları fazla kısa kesmek
• Ayak tırnaklarının düz bir şekilde kesilmemesi
• Ayak tırnağının iltihaplanması
• Kavisli şekilli ayak tırnaklarına sahip olmak
• Uygun yapılmayan manikür ve pedikür uygulamaları
• Bazı insanların ayak tırnakları doğal olarak içe doğrudur. Bu sebeple sık sık tırnak batması sorunu yaşanır.


Tırnak Batması Neden Olur?


Tırnak Batması Belirtileri


Tırnak batması belirtileri birçok şekilde ortaya çıkabilir. Genellikle acı ve ağrıyla fark edilen tırnak batması için şu belirtiler görülür;
• Tırnak etrafında hassasiyet gelişmesi
• Tırnak etrafında kızarıklık oluşması
• Tırnak çevresinde şişme ve bombelik
• Tırnak çevresindeki dokuda ısı artışı ve akıntı gözlemlenmesi
• Parmakta ciddi ağrı ve rahatsızlık hissi ortaya çıkması
• Tırnakta irin veya yayılma eğilimi gösteren kızarıklık belirtisi
• Ayaklara kan akışının zayıf olmasına neden olan şeker hastalığı ve benzeri kronik rahatsızlıklar

Tırnak Batmasına Ne İyi Gelir?


Tırnak batması birçok nedene bağlı olarak gelişir ve oldukça rahatsız edici durumlar arasında yer alır. Bu sebeple bu durumdan muzdarip kişiler konu hakkında birçok araştırma yapıyor. Tırnak batmasına ne iyi gelir sorusuna şu maddeler halinde cevap verilebilir;

- Sabunlu sıcak su uygulamak tırnakların rahatlamasına oldukça fayda sağlar. Bu konu kapsamında ayakları suya sokarak en az 15 dakika bekletmek gerekir.
- Elma sirkesi de bu konuda çözüm sağlar İçinde yer alan mikrop giderici özelliğiyle ağrıların hafiflemesine yardımcı olur. Bir kova ılık suya eklenen 1 bardak sirke tırnak batmasında meydana gelen acıyı hafifletmeye yardımcı olacaktır.
- Rahat ayakkabılar tercih etmek de bu konuda oldukça önemlidir. Ayakların rahat etmesi için en gerekli durumlar arasında sıkıştırmayan çoraplar giyilmesi de yer alır.
- Batık tırnak koruyucu kullanarak da bu durumun üstesinden gelebilirsiniz.


Tırnak Batmasına Ne İyi Gelir?

Tırnak Batması Tedavisi


Tırnak batması hakkında en sık sorulan sorular arasında tırnak batması nasıl geçer de yer alır. Tırnak batması tedavisi evde uygulanan yöntemler yeterli olmadığında gerçekleşir. Bu sebeple bazı cerrahi operasyonlar gerçekleştirilebilir. Fakat bu konuda bazı kremler de ağrı kesici özelliği sayesinde faydalı olabilir.


İstanbul'da suya zam!
PKK'nın Avrupa'daki merkezinin Belçika olduğu belgelendi: 'Devrim' vergisi adı altında haraç topluyorlar!
Almanya'dan Rusya'ya çok sert Ukrayna uyarısı!
2 Milyonluk makam aracıyla gezen CHP’li Başkan vatandaşın suyuna göz dikti
CHP'li isimden Millet İttifakı'ndaki adaylık krizine dair çarpıcı sözler: 'Aday olmayı kendisi de istemiyor'
İBB’de beş kişinin daha terörle bağı çıktı!
İmamoğlu bu projeye de çöktü! Balat'ta restorasyon karmaşası
İyi Partili Şenol Sunat'tan Fuat Oktay'a: Sayın FO
AK Parti'den ekonomik OHAL iddialarına çok net yanıt: Saçma sapan bir iddia, kimsenin aklından bu geçmesin
Aşiret çocuğu Özgür Demirtaş, Rolex saati pahalılandığı için mi öfkeli? İşte CNN Türk canlı yayınında yaşananlar...
Bakan Koca haftalık vaka tablosunu paylaştı! İşte en çok vakanın arttığı il
Kanlı plan son anda önlenmişti! Kandil’in kodları çözüldü! Tam 37 kez…
CHP'li belediyelerdeki usulsüzlük Sayıştay raporunda! İstanbul, Ankara ve İzmir: Usulsüzlük, kayırmacılık, borç batağı
Otomobil stokçularına 50 ilde operasyon! Onlarca kişi hakkında gözaltı kararı var...
Yeni yargı paketinde vatandaş için dev adım
Tunceli dağları temizlendi: PKK’nın sözde ‘Doğu cephesi’ çökertildi!
İstanbul'da Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi! Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak
İstanbul'da yağmur yağdı trafik kilitlendi!
Kaçak içki ticaretine “Zehir” baskını
Asgari ücret 2022 için kritik rakamlar: Yeni yılda Asgari ücrete prim dopingi
Türkiye Yörük kızı Müslüme Yağal'a ağlamıştı! O ayrıntı yürek dağladı

Türkiye Yörük kızı Müslüme Yağal'a ağlamıştı! O ayrıntı yürek dağladı

İstanbul'da tuhaf yasak! Yıllar önce yaşandı, sebebi ‘pes artık’ dedirtti

İstanbul'da tuhaf yasak! Yıllar önce yaşandı, sebebi ‘pes artık’ dedirtti

Japon bilim insanları açıkladı! İşte koronavirüse iyi gelen meyve

Japon bilim insanları açıkladı! İşte koronavirüse iyi gelen meyve

Güney Koreli süt firmasından skandal reklam! Kadınları inek olarak gösterdiler

Güney Koreli süt firmasından skandal reklam! Kadınları inek olarak gösterdiler

Türkiye'deki tek örnek: Defineciler talan etti

Türkiye'deki tek örnek: Defineciler talan etti

TikTok fenomenliği 47 yıllık evliliğin sonu oldu!

TikTok fenomenliği 47 yıllık evliliğin sonu oldu!