Sergio Agüero Kimdir? Sergio Agüero Futbolu Neden Bıraktı?

Sergio Agüero Futbolu Neden Bıraktı?

Sergio Agüero Kimdir?

Arjantinli ünlü futbolcu Sergio Agüero futbolu bıraktığını açıkladıktan sonra birçok kişi büyük şaşkınlığa uğradı. Konuyla ilgili araştırmalara başlayan kişilervesorusuna cevap aramaya başladı. Arjantinli forvet oyuncusunun aldığı kararın ardından futbol severler büyük üzüntüye kapıldı.vesorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Sergio Agüero hakkında en merak edilenler arasındasorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak futbolu bıraktığını belirten ünlü futbolcu sevenlerini üzdü. Birçok kişi bu açıklamayı duymasının ardındansorusuna cevap aradı. ‘Kun’ lakabına sahip olan ünlü futbolcu sevenlerini oldukça üzdü. Sergio Agüero tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde; “Futbola döneceğime dair çok az da olsa bir umut vardı ama olmadı. Yaklaşık 10 gün önce bu kararı aldım. Şu anda iyi doktorlara emanetim. En azından bunun önceden değil şimdi olduğuna şükrediyorum." diyerek kalbinde ritim bozukluğu olması sebebiyle futbolu bırakmak zorunda olduğunu açıkladı. La Liga’da oyanan maçta göğüsünde ağrı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırılan Sergio Agüero’nun kalbinde ritim bozukluğu olduğu ortaya çıktı. Joan Laporta'nın da katılımıyla Nou Camp Stadı'nda konuyla ilgili olarak bir basın toplantısı yapıldı. Basın toplantısında oldukça üzülen ve göz yaşlarına hakim olamayan ünlü futbolcu "Profesyonel futbol yaşantımı bırakma kararı aldım. Çok zor bir dönem ama gerekliydi. Önemli olan sağlık. Başından beri beni destekleyen aileme teşekkür ederim. Futbol oynamak her zaman hayalimdi, Avrupa'ya gideceğimi hiç düşünmemiştim. Bu hayatımda verdiğim en zor karardı. Bir umut olup olmadığını görmek için mümkün olan her şeyi yaptım ama değişen bir durum olmadı. Bu bir sağlık sorunu, benim için en doğru karar." diyerek düşüncelerini dile getirdi.Futbolu bıraktığını “Futbola döneceğime dair çok az da olsa bir umut vardı ama olmadı. Yaklaşık 10 gün önce bu kararı aldım. Şu anda iyi doktorlara emanetim. En azından bunun önceden değil şimdi olduğuna şükrediyorum." İfadeleriyle futbolu bıraktığını açıklayarak sevenlerini oldukça üzdü. Açıklamasının ardından göz yaşlarına hakim olamayan oyuncu hakkında ise yaptığı açıklamadan sonra birçok detay merak edildi. Bu konu kapsamında en merak edilenler arasında isesorusu yer aldı. 2 Haziran 1988 yılında dünyaya gelen futbolcu aslen Arjantinlidir. Futbola 5 yaşında başlayarak oldukça erken yaşta bu camiaya giriş yaptı. 9 yaşında ise Independiente altyapısına katılarak kariyerine devam etti. Ardından 2005 senesinde Arjantin U-20 takımına seçilerek tanınırlığını arttırdı. Futbolu bırakmak zorunda kalmadan önce Barcelona takımında forma giyen sevilen futbolcu aynı zamanda Maradona’nın damadıdır. 33 yaşındaki ‘Kun’ lakabına sahip olan Sergio Agüero’nun ritim bozukluğuna sahip olduğunu belirterek futbolu bırakması sevenlerini oldukça üzdü.