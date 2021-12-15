İstanbul'da Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi! Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak olan III. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi, yarın başlıyor. 16-18 Aralık tarihlerinde İstanbul'da yapılacak zirveye davet edilen ülkelerin Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıkları düzeyinde önemli katılımlar olması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak zirvenin, Türkiye'nin Afrika Birliği ve Afrika ülkeleriyle ilişkilerinde yeni bir aşama başlatması bekleniyor. Zirve İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.Davet edilen ülkelerin Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar düzeyindeki heyetlerle toplantıya katılmaları bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığın 2022 yılı bütçe sunumunda zirveye değinerek bilgi verdi.Çavuşoğlu, Afrika, Asya ve Latin Amerika'yla ilişkilerde önemli adımlar atıldığını ve atılmaya devam edildiğini belirterek şöyle dedi: "Önümüzdeki hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi'yle, Afrika'yla ilişkilerimizde yeni bir döneme giriyoruz.Liderlerin katılacağı Zirve öncesi, Dışişleri, Eğitim, Sağlık ve Tarım Bakanları toplantısı da gerçekleştirilecek. Amacımız Afrika'yla birlikte kazanmak, birlikte yol yürümek."